В новом исследовании ученые обнаружили более 3,6 тыс. химических веществ, которые попадают в организм человека в результате контакта упаковки продукта с самим продуктом.

Что известно об угрозе упаковок для продуктов

Отмечается, что обнаруженные токсичные химические соединения контактируют не только с продуктами в упаковке, но и с кухонной посудой и другими вещами.

Ученые отмечают, что химические вещества были обнаружены в крови, волосах и грудном молоке.

В список, в частности, вошли соединения PFAS, бисфенол, металлы, фталаты и летучие органические соединения, связанные с риском развития онкологии, гормональными нарушениями и другими проблемами со здоровьем.

Пищевая упаковка

Безусловно, вызывает беспокойство то, что у нас сильная связь, которая показывает, что некоторые опасные химические вещества… мигрируют из упаковки в пищу, — подчеркнула соавтор исследования с Форума пищевой упаковки Биргит Геуке. Поделиться

По результатам исследования, было обнаружено около 14 тыс. химических веществ, способных взаимодействовать с продуктами.

Подчеркивается, что поэтому результаты исследования не означают, что ответственность за попадание химических веществ в организм лежит только на упаковке продуктов.

По словам Биргит Геуке, среди наиболее опасных веществ был обнаружен пластик, способный содержать тысячи токсичных химических соединений.

Также токсичные или малоизученные соединения могут содержать силиконы и покрытия на металлических банках.

Кроме того, исследовательница добавила, что множество бумажных и картонных изделий обрабатывались PFAS, поэтому могут содержать слой пластика.

Как потребителям защитить себя от вреда пищевой упаковки

Потребители могут защитить себя, покупая продукты в стеклянной таре, содержащей минимум химических веществ.

По словам исследователей, работающих в этой области, они приносят собственную стеклянную тару в питание, если желают забрать с собой остатки блюд.

Геуке подчеркнула, что если вынимать пищу из пластиковых контейнеров и переводить в стеклянные банки дома, то уменьшается время, в течение которого химические вещества переходят из упаковки в продукты.

Однако исследовательница считает, что люди все равно не смогут полностью избежать химикатов в своей жизни, ведь для этого следует усилить урегулирование в изготовлении тех или иных продуктов.