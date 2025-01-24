Група науковців з Університету Південного Хреста в Австралії заявляє, що у крові сіднейських кам'яних устриць міститься білок, здатний знищувати небезпечні бактерії та підвищувати ефективність антибіотиків.

Що відомо про використання крові морських устриць для протидії супербактеріям

Австралійські дослідники вважають, що результати проведеного ними дослідження можуть бути використані під час розробки нових методів протидії бактеріальним інфекціям.

Науковці підкреслюють, що протягом останніх 50 років бактерії виробили стійкість до більшості відомих антибіотиків, які використовуються під час лікування ангіни або пневмонії.

Велику роль у цьому зіграло надмірне використання.

Устриця

За результатами дослідження 2024 року науковці з’ясували, що вже до 2050 року через стійкість бактерій до антибіотиків у світі можуть загинути близько 40 млн людей.

Дослідники підкреслюють, що використання компонентів устриць не нове під час лікування хвороб.

Зокрема, речовини, отримані з устриць, використовувались під час лікування респіраторних хвороб у низці традиційних ліків.

Відомо також, що кров устриць має противовірусні властивості.

Більшість організмів мають природні захисні механізми для захисту від інфекцій. Устриці постійно фільтрують бактерії з води, тому вони є підходящими кандидатами для пошуку потенційних антибіотиків, — пояснює співавтор дослідження та міждисциплінарний морський учений із Університету Південного Хреста в Австралії Кірстен Бенкендорфф. Поширити

Що науковці виявили у крові устриць

За результатами дослідження науковці виявили білок у гемолімфі сіднейської кам'яної устриці, який успішно протидіє бактеріям Streptococcus pneumoniae.

Саме ця бактерія є збудником респіраторних інфекцій у людей, включаючи тонзиліт та пневмонію, а також причиною смерті дітей віком до п'яти років та госпіталізації людей похилого віку.

При цьому білки гемолімфи устриць виявились не токсичними для людини, що дозволяє визначити безпечну дозу для людини.

Новий антибіотик, розроблений із крові устриць, з'явиться ще нескоро. Але це серйозний крок на шляху до створення нових методів лікування серйозних інфекцій.