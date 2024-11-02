Антибіотик, розроблений ще у середині 40-х років минулого століття, може виявитись ефективним у боротьбі проти супербактерій.
Головні тези:
- Антибіотик, розроблений ще у середині 40-х років минулого століття, може виявитись ефективним у боротьбі проти супербактерій.
- Нурсеотрицин, якій є виділений у середині 40-х років, показав потенціал у знищенні стійких до ліків грамнегативних бактерій без токсичності.
- Актуальність досліджень полягає у потребі знаходження нових ефективних препаратів для боротьби з супербактеріями.
- Стрептотрицини відкривають унікальний підхід до атаки грамнегативних бактерій, допомагаючи проникнути крізь їх захисні механізми.
- Можливість розуміння механізму дії стрептотрицину відкриває перспективу для розробки нового класу препаратів проти стійких до антибіотиків патогенів.
Як антибіотик, розроблений майже 80 років тому, може протидіяти супербактеріям
Зазначається, що більшість сучасних препаратів є лише варіаціями на ліки, які були розроблені майже 100 років тому, у “золотий” період антибіотиків.
Зокрема, одним з таких препаратів є стрептотрицин, виділений у середині 40-х років минулого століття.
Він створювався для протидії інфекціям, які викликаються грамнегативними бактеріями.
У порівнянні з грампозитивними бактеріями, у цих мікроорганізмів відсутня міцна клітинна стінка, яку атакує переважна більшість антибіотиків.
ВООЗ у 2017 році оприлюднила список найнебезпечніших, стійких до антибіотиків патогенів, більшість з яких були грамнегативними бактеріями.
Однак попри значний потенціал у боротьбі проти цього виду бактерій, стрептотрицин не був включений до переліку потенційно ефективних препаратів.
За результатами початкового дослідження стрептотрицин був визнаний занадто токсичним для людських нирок і згодом був просто забутий.
Однак патолог Джеймс Кірбі з Гарвардського університету разом з колегами вирішили провести нове дослідження цього антибіотику під новою назвою нурсеотрицин.
Нурсеотрицин — є натуральним продуктом, який виробляють грампозитивні ґрунтові бактерії. Він представляє собою суміш антибіотиків, які мають окремі назви, такі як стрептотрицин F(S-F) та стрептотрицин D(S-D).
Нурсеотрицин та стрептотрицин D(S-D) дійсно мають токсичний вплив на нирки, однак цього не спостерігається, якщо мова йде про стрептотрицин F(S-F).
Що відомо про вражаючий ефект одного з видів стрептотрицину
Ця сполука, як і раніше, є дуже ефективною у знищенні стійких до ліків грамнегативних бактерій, але в концентраціях, які не є токсичними.
За результатами випробувань на мишах, фактично вдалося знищити штам бактерій, який виявився стійким до численних ліків, все з мінімальною або нульовою токсичністю.
Поки науковцям не зрозуміло, як саме стрептотрицин атакує бактерії. Ймовірно, що цей препарат зв'язується з грамнегативними бактеріями та порушує їх механізм виробництва білка не так, як інші ліки.
Якщо вчені зможуть зрозуміти, як це відбувається, це дозволить розробити абсолютно новий клас ліків для боротьби з бактеріями, які досі були вкрай стійкими до інших препаратів.
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