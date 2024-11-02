Антибіотик, розроблений ще у середині 40-х років минулого століття, може виявитись ефективним у боротьбі проти супербактерій.

Як антибіотик, розроблений майже 80 років тому, може протидіяти супербактеріям

Зазначається, що більшість сучасних препаратів є лише варіаціями на ліки, які були розроблені майже 100 років тому, у “золотий” період антибіотиків.

Зокрема, одним з таких препаратів є стрептотрицин, виділений у середині 40-х років минулого століття.

Він створювався для протидії інфекціям, які викликаються грамнегативними бактеріями.

У порівнянні з грампозитивними бактеріями, у цих мікроорганізмів відсутня міцна клітинна стінка, яку атакує переважна більшість антибіотиків.

ВООЗ у 2017 році оприлюднила список найнебезпечніших, стійких до антибіотиків патогенів, більшість з яких були грамнегативними бактеріями.

Антибіотик

Однак попри значний потенціал у боротьбі проти цього виду бактерій, стрептотрицин не був включений до переліку потенційно ефективних препаратів.

За результатами початкового дослідження стрептотрицин був визнаний занадто токсичним для людських нирок і згодом був просто забутий.

Однак патолог Джеймс Кірбі з Гарвардського університету разом з колегами вирішили провести нове дослідження цього антибіотику під новою назвою нурсеотрицин.

Тепер, з появою патогенів з множинною лікарською стійкістю, для лікування яких мало або взагалі немає активних антибіотиків, настав час переглянути і вивчити потенціал того, що ми раніше не брали до уваги, — зазначив Кірбі минулого року. Поширити

Нурсеотрицин — є натуральним продуктом, який виробляють грампозитивні ґрунтові бактерії. Він представляє собою суміш антибіотиків, які мають окремі назви, такі як стрептотрицин F(S-F) та стрептотрицин D(S-D).

Нурсеотрицин та стрептотрицин D(S-D) дійсно мають токсичний вплив на нирки, однак цього не спостерігається, якщо мова йде про стрептотрицин F(S-F).

Що відомо про вражаючий ефект одного з видів стрептотрицину

Ця сполука, як і раніше, є дуже ефективною у знищенні стійких до ліків грамнегативних бактерій, але в концентраціях, які не є токсичними.

За результатами випробувань на мишах, фактично вдалося знищити штам бактерій, який виявився стійким до численних ліків, все з мінімальною або нульовою токсичністю.

Грунтові бактерії у своєму прагненні зберегти свою територію за багато століть еволюції зрозуміли, як створювати антибіотики, здатні проникати крізь броню грамнегативних бактерій. Стрептотрицини є одним з результатів цієї гонки озброєнь, що триває. Ці сполуки пропонують унікальне рішення для проникнення захисними механізмами грамнегативних патогенів, — пояснює Кірбі. Поширити

Поки науковцям не зрозуміло, як саме стрептотрицин атакує бактерії. Ймовірно, що цей препарат зв'язується з грамнегативними бактеріями та порушує їх механізм виробництва білка не так, як інші ліки.

Якщо вчені зможуть зрозуміти, як це відбувається, це дозволить розробити абсолютно новий клас ліків для боротьби з бактеріями, які досі були вкрай стійкими до інших препаратів.