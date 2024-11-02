Антибиотик, разработанный еще в середине 40-х годов прошлого века, может оказаться эффективным в борьбе против супербактерий.
Главные тезисы
- Стрептотрицин, антибиотик разработанный почти 80 лет назад, показывает эффективность в борьбе с супербактериями.
- Нурсеотрицин, новое название антибиотика, проявил потенциал в разрушении устойчивых к лекарствам грамотрицательных бактерий без токсичности.
- Стрептотрицины открывают уникальный подход к атаке грамотрицательных бактерий, помогая проникнуть через их защитные механизмы.
- Нурсеотрицин, натуральный продукт, может быть ключом к созданию нового класса препаратов для борьбы с устойчивыми к антибиотикам патогенами.
- Исследования стрептотрицина открывают перспективу для разработки новых препаратов для борьбы с бактериями, устойчивыми к существующим антибиотикам.
Как антибиотик, разработанный почти 80 лет назад, может противодействовать супербактериям.
Отмечается, что большинство современных препаратов только вариациями на лекарства, которые были разработаны почти 100 лет назад, в “золотой” период антибиотиков.
В частности, одним из таких препаратов является стрептотрицин, выделенный в середине 40-х годов прошлого столетия.
Он создавался для противодействия инфекциям, вызываемым грамотрицательными бактериями.
По сравнению с грамположительными бактериями, у этих микроорганизмов отсутствует крепкая клеточная стенка, которую атакует подавляющее большинство антибиотиков.
ВОЗ в 2017 году обнародовала список самых опасных, устойчивых к антибиотикам патогенов, большинство из которых были грамотрицательными бактериями.
Однако, несмотря на значительный потенциал в борьбе против этого вида бактерий, стрептотрицин не был включен в перечень потенциально эффективных препаратов.
По результатам начального исследования стрептотрицин был признан слишком токсичным для человеческих почек и впоследствии был просто забыт.
Однако патолог Джеймс Кирби из Гарвардского университета вместе с коллегами решили провести новое исследование этого антибиотика под новым названием нурсеотрицин.
Нурсеотрицин является натуральным продуктом, который производят грамположительные почвенные бактерии. Он представляет собой смесь антибиотиков, содержащих отдельные названия, такие как стрептотрицин F(SF) и стрептотрицин D(SD).
Нурсеотрицин и стрептотрицин D(SD) действительно оказывают токсическое влияние на почки, однако этого не наблюдается, если речь идет о стрептотрицине F(SF).
Что известно о поразительном эффекте одного из видов стрептотрицина
Это соединение по-прежнему очень эффективно в уничтожении устойчивых к лекарству грамотрицательных бактерий, но в концентрациях, которые не являются токсичными.
По результатам испытаний на мышах, фактически удалось уничтожить штамм бактерий, оказавшийся устойчивым к многочисленным лекарствам, все с минимальной или нулевой токсичностью.
Пока ученым непонятно, как именно стрептотрицин атакует бактерии. Вероятно, этот препарат связывается с грамотрицательными бактериями и нарушает их механизм производства белка не так, как другие лекарства.
Если ученые смогут понять, как это происходит, это позволит разработать совершенно новый класс лекарства для борьбы с бактериями, которые до сих пор были крайне устойчивы к другим препаратам.
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