Антибиотик, разработанный еще в середине 40-х годов прошлого века, может оказаться эффективным в борьбе против супербактерий.

Как антибиотик, разработанный почти 80 лет назад, может противодействовать супербактериям.

Отмечается, что большинство современных препаратов только вариациями на лекарства, которые были разработаны почти 100 лет назад, в “золотой” период антибиотиков.

В частности, одним из таких препаратов является стрептотрицин, выделенный в середине 40-х годов прошлого столетия.

Он создавался для противодействия инфекциям, вызываемым грамотрицательными бактериями.

По сравнению с грамположительными бактериями, у этих микроорганизмов отсутствует крепкая клеточная стенка, которую атакует подавляющее большинство антибиотиков.

ВОЗ в 2017 году обнародовала список самых опасных, устойчивых к антибиотикам патогенов, большинство из которых были грамотрицательными бактериями.

Антибиотик

Однако, несмотря на значительный потенциал в борьбе против этого вида бактерий, стрептотрицин не был включен в перечень потенциально эффективных препаратов.

По результатам начального исследования стрептотрицин был признан слишком токсичным для человеческих почек и впоследствии был просто забыт.

Однако патолог Джеймс Кирби из Гарвардского университета вместе с коллегами решили провести новое исследование этого антибиотика под новым названием нурсеотрицин.

Теперь, с появлением патогенов с множественной лекарственной стойкостью, для лечения которых мало или вообще нет активных антибиотиков, пора пересмотреть и изучить потенциал того, что мы раньше не принимали во внимание, — отметил Кирби в прошлом году. Поделиться

Нурсеотрицин является натуральным продуктом, который производят грамположительные почвенные бактерии. Он представляет собой смесь антибиотиков, содержащих отдельные названия, такие как стрептотрицин F(SF) и стрептотрицин D(SD).

Нурсеотрицин и стрептотрицин D(SD) действительно оказывают токсическое влияние на почки, однако этого не наблюдается, если речь идет о стрептотрицине F(SF).

Что известно о поразительном эффекте одного из видов стрептотрицина

Это соединение по-прежнему очень эффективно в уничтожении устойчивых к лекарству грамотрицательных бактерий, но в концентрациях, которые не являются токсичными.

По результатам испытаний на мышах, фактически удалось уничтожить штамм бактерий, оказавшийся устойчивым к многочисленным лекарствам, все с минимальной или нулевой токсичностью.

Грунтовые бактерии в своем стремлении сохранить свою территорию за многие столетия эволюции поняли, как создавать антибиотики, способные проникать через броню грамотрицательных бактерий. Стрептотрицины являются одним из продолжающихся результатов этой гонки вооружений. Эти соединения предлагают уникальное решение по проникновению защитными механизмами грамотрицательных патогенов, — объясняет Кирби. Поделиться

Пока ученым непонятно, как именно стрептотрицин атакует бактерии. Вероятно, этот препарат связывается с грамотрицательными бактериями и нарушает их механизм производства белка не так, как другие лекарства.

Если ученые смогут понять, как это происходит, это позволит разработать совершенно новый класс лекарства для борьбы с бактериями, которые до сих пор были крайне устойчивы к другим препаратам.