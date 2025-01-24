Группа ученых из Университета Южного Креста в Австралии заявляет, что в крови седнейских каменных устриц содержится белок, способный уничтожать опасные бактерии и повышать эффективность антибиотиков.
Главные тезисы
- Исследователи из Университета Южного Креста в Австралии обнаружили, что кровь устриц содержит белок, способный уничтожать опасные бактерии и повышать эффективность антибиотиков.
- Угроза устойчивости бактерий к антибиотикам и возможная гибель 40 млн человек к 2050 году поддерживает значимость нового антибиотика, разработанного из крови устриц, в лечении серьезных инфекций.
- Использование компонентов устриц в медицине открывает новые перспективы в борьбе с бактериальными инфекциями, при этом белки гемолимфы устриц не токсичны для человека, что значительно расширяет перспективы использования данного метода лечения.
- Ученые предупреждают об увеличении стойкости бактерий к антибиотикам и призывают к использованию новых методов противодействия бактериальным инфекциям на основе открытий в области использования компонентов устриц для усиления эффективности антибиотиков.
- Новый антибиотик, выработанный из крови устриц, открывает перспективы создания инновационных методов лечения инфекций, таких как Streptococcus pneumoniae, и может стать важным шагом в борьбе с увеличением смертности от бактериальных инфекций.
Что известно об использовании крови морских устриц для противодействия супербактериям
Австралийские исследователи считают , что результаты проведенного ими исследования могут быть использованы при разработке новых методов противодействия бактериальным инфекциям.
Ученые подчеркивают, что за последние 50 лет бактерии выработали устойчивость к большинству известных антибиотиков, которые используются при лечении ангины или пневмонии.
Большую роль в этом сыграло чрезмерное использование.
По результатам исследования 2024 года ученые выяснили, что уже к 2050 году из-за стойкости бактерий к антибиотикам в мире могут погибнуть около 40 млн человек.
Исследователи подчеркивают, что использование компонентов устриц не ново при лечении болезней.
В частности, вещества, полученные из устриц, использовались при лечении респираторных болезней в ряде традиционных лекарств.
Известно также, что кровь устриц обладает противовирусными свойствами.
Что ученые обнаружили в крови устриц
По результатам исследования ученые обнаружили белок в гемолимфе сиднейской каменной устрицы, успешно противодействующей бактериям Streptococcus pneumoniae.
Именно эта бактерия является возбудителем респираторных инфекций у людей, включая тонзиллит и пневмонию, а также причиной смерти детей в возрасте до пяти лет и госпитализации пожилых людей.
При этом белки гемолимфы устриц не токсичны для человека, что позволяет определить безопасную дозу для человека.
Новый антибиотик, разработанный из крови устриц, появится еще не скоро. Но это серьезный шаг на пути создания новых методов лечения серьезных инфекций.
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