Эпидемиологи фиксируют стремительную мутацию супербактерий в Украине. Чем это грозит
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Эпидемиологи фиксируют стремительную мутацию супербактерий в Украине. Чем это грозит

Анализы
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Источник:  The Sunday Times

Из-за развязанной Россией преступной войны против Украины быстро ускорилось развитие мутированных супербактерий, устойчивых к антибиотикам.

Главные тезисы

  • Украина стала последней линией фронта в войне с мутацией супербактерий.
  • Антимикробная резистентность супербактерий вызывает тревогу среди врачей и эпидемиологов.
  • Влияние мировых лидеров на предотвращение распространения супербактерий является критически важным для сохранения эффективности лечения.
  • Исследования указывают на рост смертности в связи с устойчивыми к антибиотикам бактериальными инфекциями, представляя общую угрозу для глобального здоровья.
  • Устойчивость к антибиотикам ведет к серьезным осложнениям в лечении, требуя новых подходов в борьбе с мутировавшими супербактериями.

Что известно об угрозе эпидемии в Украине из-за стремительного развития супербактерий

В материале издания журналисты ссылаются на случай с одним из украинских военных, которому пришлось провести ампутацию ноги из-за того, что антибиотики не смогли преодолеть инфекцию.

Сначала волнение врачей вызвали осколочные ранения 35-летнего военного, однако травмы удалось быстро вылечить в больнице Святого Георгия на юге Лондона.

Однако в ранах на левой ноге сформировалась бактериальная инфекция.

Бактерии не удалось уничтожить посредством сочетания смеси из пяти различных антибиотиков. Рана продолжала гноиться и врачам пришлось изменить схему лечения.

В частности, они испытали четыре других препарата, включая колистин, "верхний" антибиотик с сильными побочными эффектами, зарезервированным для случаев, когда ничто другое не действует.

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Антибиотики

Однако влияние этих препаратов оказалось достаточно ограниченным.

Врачи в течение нескольких десятилетий предупреждали о появлении инфекций, против которых антибиотики окажутся тщетными.

Для спасения украинского военного от дальнейшего развития инфекции ему пришлось ампутировать ногу и колено.

Что говорят врачи и эпидемиологи

По словам консультанта по инфекционным заболеваниям больницы Челси и Вестминстера, которого вызвали для помощи в лечении солдата доктора Люка Мура, антимикробная резистентность похожа на "тихую пандемию".

Дальнейшее развитие бактерий поставит под угрозу эффективность традиционных методов лечения.

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Если мы не раскрошим этот орех, это чревато всем, что мы делаем. Это чревато нашей способностью выполнять простые хирургические операции; это угрожает нашей способности оказывать химиотерапию больным раком, – объясняет Мур.

Мировые лидеры, которые в этом месяце собираются на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, постараются достичь соглашения по предотвращению угрозы супербактерии.

Отмечается, что аналогичные инциденты были зафиксированы в Германии, Норвегии и Нидерландах при оказании медицинской помощи украинским военным.

Профессор клинической бактериологии Лундского университета в Швеции Кристиан Рисбек в 2023 году провел исследование и проверил образцы 141 пациента, проходящего лечение в украинских больницах.

Я никогда не видел такого сопротивления. Это было хуже всего, что я видел. Это очень, очень стойкие бактерии, – отмечает Рисбек.

Отмечается, что в девяти изучаемых им образцах бактерии проявляли устойчивость к каждому доступному антибиотику.

В материале подчеркивается, что Украина стала последней линией фронта против войны с супербактериями.

Восемь образцов в исследовании были от новорожденных с пневмонией.

Все пациенты - солдаты и гражданские - попадают в больницы вблизи боевых действий. Это полный хаос, и все перемешаны, – подчеркивает Рисбек.

В таких условиях супербактерии преуспевают. Солдат объездил четыре украинских больницы: в одной из них он подхватил бактерии, из-за которой потерял ногу.

Инфицирование бактериями, наиболее тяжело поддающимися лечению, происходит не у рва на поле боя, это почти всегда в медицинских учреждениях, - объясняет Люк Мур.

В 2014 году правительственное обозрение под руководством лорда О'Нила из Гетли прогнозировало, что стойкие супербактерии будут убивать десять миллионов человек в год во всем мире до 2050 года.

Однако эта угроза развивается еще стремительнее, чем прогнозировали ученые.

Исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet в 2022 году, показало, что в 2019 году было 4,95 млн смертей, связанных с устойчивыми к лекарству бактериальными инфекциями, из которых 1,27 млн были напрямую связаны с супербактериями.

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