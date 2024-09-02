Из-за развязанной Россией преступной войны против Украины быстро ускорилось развитие мутированных супербактерий, устойчивых к антибиотикам.
Главные тезисы
- Украина стала последней линией фронта в войне с мутацией супербактерий.
- Антимикробная резистентность супербактерий вызывает тревогу среди врачей и эпидемиологов.
- Влияние мировых лидеров на предотвращение распространения супербактерий является критически важным для сохранения эффективности лечения.
- Исследования указывают на рост смертности в связи с устойчивыми к антибиотикам бактериальными инфекциями, представляя общую угрозу для глобального здоровья.
- Устойчивость к антибиотикам ведет к серьезным осложнениям в лечении, требуя новых подходов в борьбе с мутировавшими супербактериями.
Что известно об угрозе эпидемии в Украине из-за стремительного развития супербактерий
В материале издания журналисты ссылаются на случай с одним из украинских военных, которому пришлось провести ампутацию ноги из-за того, что антибиотики не смогли преодолеть инфекцию.
Сначала волнение врачей вызвали осколочные ранения 35-летнего военного, однако травмы удалось быстро вылечить в больнице Святого Георгия на юге Лондона.
Однако в ранах на левой ноге сформировалась бактериальная инфекция.
Бактерии не удалось уничтожить посредством сочетания смеси из пяти различных антибиотиков. Рана продолжала гноиться и врачам пришлось изменить схему лечения.
В частности, они испытали четыре других препарата, включая колистин, "верхний" антибиотик с сильными побочными эффектами, зарезервированным для случаев, когда ничто другое не действует.
Однако влияние этих препаратов оказалось достаточно ограниченным.
Врачи в течение нескольких десятилетий предупреждали о появлении инфекций, против которых антибиотики окажутся тщетными.
Для спасения украинского военного от дальнейшего развития инфекции ему пришлось ампутировать ногу и колено.
Что говорят врачи и эпидемиологи
По словам консультанта по инфекционным заболеваниям больницы Челси и Вестминстера, которого вызвали для помощи в лечении солдата доктора Люка Мура, антимикробная резистентность похожа на "тихую пандемию".
Дальнейшее развитие бактерий поставит под угрозу эффективность традиционных методов лечения.
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Мировые лидеры, которые в этом месяце собираются на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, постараются достичь соглашения по предотвращению угрозы супербактерии.
Отмечается, что аналогичные инциденты были зафиксированы в Германии, Норвегии и Нидерландах при оказании медицинской помощи украинским военным.
Профессор клинической бактериологии Лундского университета в Швеции Кристиан Рисбек в 2023 году провел исследование и проверил образцы 141 пациента, проходящего лечение в украинских больницах.
Отмечается, что в девяти изучаемых им образцах бактерии проявляли устойчивость к каждому доступному антибиотику.
В материале подчеркивается, что Украина стала последней линией фронта против войны с супербактериями.
Восемь образцов в исследовании были от новорожденных с пневмонией.
В таких условиях супербактерии преуспевают. Солдат объездил четыре украинских больницы: в одной из них он подхватил бактерии, из-за которой потерял ногу.
В 2014 году правительственное обозрение под руководством лорда О'Нила из Гетли прогнозировало, что стойкие супербактерии будут убивать десять миллионов человек в год во всем мире до 2050 года.
Однако эта угроза развивается еще стремительнее, чем прогнозировали ученые.
Исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet в 2022 году, показало, что в 2019 году было 4,95 млн смертей, связанных с устойчивыми к лекарству бактериальными инфекциями, из которых 1,27 млн были напрямую связаны с супербактериями.
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