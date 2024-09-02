Через розв'язану Росією злочинну війну проти України швидко прискорився розвиток мутованих супербактерій, стійких до антибіотиків.

Що відомо про загрозу епідемії в Україні через стрімкий розвиток супербактерій

У матеріалі видання журналісти посилаються на випадок з одним з українських військових, якому довелось провести ампутацію ноги через те, що антибіотики не змогли подолати інфекцію.

Зазначається, що спочатку хвилювання лікарів викликали осколкові поранення 35-річного військового, однак травми вдалось швидко вилікувати у лікарні Святого Георгія на півдні Лондона.

Однак у ранах на лівій нозі сформувалась бактеріальна інфекція.

Бактерії не вдалось знищити за допомогою поєднання суміші з п’яти різних антибіотиків. Рана продовжувала гноїтись і лікарям довелось змінити схему лікування.

Зокрема, вони випробували чотири інші препарати, включно з колістином, "верхнім" антибіотиком із сильними побічними ефектами, зарезервованим для випадків, коли ніщо інше не діє.

Антибіотики

Однак вплив цих препаратів виявився доволі обмеженим.

Лікарі протягом кількох десятиліть попереджали про появу інфекцій, проти яких антибіотики виявляться марними.

Для порятунку українського військового від подальшого розвитку інфекції йому довелось ампутувати ногу і коліно.

Що кажуть лікарі та епідеміологи

За словами консультанта з інфекційних захворювань лікарні Челсі та Вестмінстера, якого викликали для допомоги у лікуванні солдата доктора Люка Мура, антимікробна резистентність схожа на "тиху пандемію".

Подальший розвиток бактерій поставить під загрозу ефективність традиційних методів лікування.

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Якщо ми не розкришимо цей горіх, це загрожує всьому іншому, що ми робимо. Це загрожує нашій здатності виконувати прості хірургічні операції; це загрожує нашій здатності надавати хіміотерапію хворим на рак, - пояснює Мур. Поширити

Світові лідери, які цього місяця збираються на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, намагатимуться досягти угоди щодо запобігання загрозі супербактерії.

Зазначається, що аналогічні інциденти були зафіксовані у НІмеччині, Норвегії та Нідерландах під час надання медичної допомоги українським військовим.

Професор клінічної бактеріології Лундського університету у Швеції Крістіан Рісбек у 2023 році провів дослідження та перевірив зразки 141 пацієнта, що проходять лікування в українських лікарнях.

Я ніколи не бачив такого опору. Це було найгірше, що я бачив. Це дуже, дуже стійкі бактерії, - зазначає Рісбек. Поширити

Зазначається, що у дев’яти вивчених ним зразках бактерії проявляли стійкість до кожного доступного антибіотика.

У матеріалі підкреслюється, що Україна стала останньою лінією фронту проти війни з супербактеріями.

Вісім зразків у дослідженні були від новонароджених немовлят із пневмонією.

Усі пацієнти - солдати та цивільні - потрапляють у лікарні поблизу бойових дій. Це повний хаос, і всі перемішані, - наголошує Рісбек. Поширити

У таких умовах супербактерії процвітають. Солдат об’їздив чотири українські лікарні: в одній із них він підхопив бактерії, через який втратив ногу.

Інфікування бактеріями, які найважче піддаються лікуванню, відбувається не біля рову на полі бою, це майже завжди в медичних закладах, - пояснює Люк Мур. Поширити

У 2014 році урядовий огляд під керівництвом лорда О’Ніла з Гетлі прогнозував, що стійкі супербактерії вбиватимуть десять мільйонів людей на рік у всьому світі до 2050 року.

Однак ця загроза розвивається ще більш стрімко, ніж прогнозували науковці.

Дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet у 2022 році, показало, що у 2019 році було 4,95 млн смертей, пов’язаних із стійкими до ліків бактеріальними інфекціями, з яких 1,27 млн були безпосередньо пов’язані з супербактеріями.