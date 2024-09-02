Через розв'язану Росією злочинну війну проти України швидко прискорився розвиток мутованих супербактерій, стійких до антибіотиків.
Головні тези:
- Україна стала останньою лінією фронту війни з супербактеріями через швидкий розвиток мутацій, що призводить до глобальної загрози епідемії.
- Антимікробна резистентність супербактерій у українських військових викликає серйозне занепокоєння серед лікарів та епідеміологів.
- Стійкість до антибіотиків у супербактерій створює складності у лікуванні і може призвести до серйозних наслідків для глобального здоров'я.
- Вплив урядів та світових лідерів на запобігання поширенню супербактерій є критично важливим для збереження ефективності традиційних методів лікування.
- Дослідження показують зростання кількості смертельних випадків, пов'язаних із стійкими до ліків бактеріальними інфекціями, що викликає загальну загрозу для глобального здоров'я.
Що відомо про загрозу епідемії в Україні через стрімкий розвиток супербактерій
У матеріалі видання журналісти посилаються на випадок з одним з українських військових, якому довелось провести ампутацію ноги через те, що антибіотики не змогли подолати інфекцію.
Зазначається, що спочатку хвилювання лікарів викликали осколкові поранення 35-річного військового, однак травми вдалось швидко вилікувати у лікарні Святого Георгія на півдні Лондона.
Однак у ранах на лівій нозі сформувалась бактеріальна інфекція.
Бактерії не вдалось знищити за допомогою поєднання суміші з п’яти різних антибіотиків. Рана продовжувала гноїтись і лікарям довелось змінити схему лікування.
Зокрема, вони випробували чотири інші препарати, включно з колістином, "верхнім" антибіотиком із сильними побічними ефектами, зарезервованим для випадків, коли ніщо інше не діє.
Однак вплив цих препаратів виявився доволі обмеженим.
Лікарі протягом кількох десятиліть попереджали про появу інфекцій, проти яких антибіотики виявляться марними.
Для порятунку українського військового від подальшого розвитку інфекції йому довелось ампутувати ногу і коліно.
Що кажуть лікарі та епідеміологи
За словами консультанта з інфекційних захворювань лікарні Челсі та Вестмінстера, якого викликали для допомоги у лікуванні солдата доктора Люка Мура, антимікробна резистентність схожа на "тиху пандемію".
Подальший розвиток бактерій поставить під загрозу ефективність традиційних методів лікування.
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Світові лідери, які цього місяця збираються на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, намагатимуться досягти угоди щодо запобігання загрозі супербактерії.
Зазначається, що аналогічні інциденти були зафіксовані у НІмеччині, Норвегії та Нідерландах під час надання медичної допомоги українським військовим.
Професор клінічної бактеріології Лундського університету у Швеції Крістіан Рісбек у 2023 році провів дослідження та перевірив зразки 141 пацієнта, що проходять лікування в українських лікарнях.
Зазначається, що у дев’яти вивчених ним зразках бактерії проявляли стійкість до кожного доступного антибіотика.
У матеріалі підкреслюється, що Україна стала останньою лінією фронту проти війни з супербактеріями.
Вісім зразків у дослідженні були від новонароджених немовлят із пневмонією.
У таких умовах супербактерії процвітають. Солдат об’їздив чотири українські лікарні: в одній із них він підхопив бактерії, через який втратив ногу.
У 2014 році урядовий огляд під керівництвом лорда О’Ніла з Гетлі прогнозував, що стійкі супербактерії вбиватимуть десять мільйонів людей на рік у всьому світі до 2050 року.
Однак ця загроза розвивається ще більш стрімко, ніж прогнозували науковці.
Дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet у 2022 році, показало, що у 2019 році було 4,95 млн смертей, пов’язаних із стійкими до ліків бактеріальними інфекціями, з яких 1,27 млн були безпосередньо пов’язані з супербактеріями.
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