ДПСУ затримала 9 ухилянтів від мобілізації на кордоні з Молдовою

Дев’ятьох чоловіків із різних областей України затримали на придністровському сегменті кордону з Молдовою. Вони три доби пішки добиралися до пункту переправлення, орієнтуючись на інструкції з Telegram-каналу.
Головні тези:
- Дев'ятьох чоловіків з різних областей України затримано на кордоні з Молдовою, які намагались ухилитися від мобілізації.
- Ухилянти отримували онлайн-вказівки для незаконного перетинання кордону від адміна Telegram-каналу.
Група з 9 ухилянтів намагалася перетнути український кордон
Прикордонники Подільського загону виявили дев’ятьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.
Завдяки випереджувальній інформації від оперативників Подільського та Житомирського загонів всіх чоловіків швидко затримали.
Як з’ясувалося, охочі незаконно потрапити до сусідньої Молдови отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміна Telegram-каналу.
Задля втілення своїх протиправних намірів чоловіки три доби добиралися до кордону пішки, долаючи значну відстань під палючим сонцем.
Прикордонники застерігають, що такі "подорожі" є не лише незаконними, а й небезпечними для життя і здоров’я.
Виснаження, зневоднення, теплові удари — це реальні наслідки кількаденних маршів у спекотну погоду. Бажання оминути закон може коштувати набагато більше, ніж штраф.
За спробу незаконного перетинання кордону стосовно жителів Харківської, Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Полтавської, Волинської, Донецької та Вінницької областей складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду.
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