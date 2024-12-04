У Дніпрі правоохоронці ліквідували масштабну схему "допомоги" ухилянтам
Категорія
Україна
Дата публікації

У Дніпрі правоохоронці ліквідували масштабну схему "допомоги" ухилянтам

СБУ
СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР ліквідували у Дніпрі масштабну схему ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів викрито місцевих працівників ТЦК та СП, військовослужбовців, лікарів та цивільних осіб, котрі виступали «посередниками» для пошуку клієнтів і передачі грошей.

Головні тези:

  • Правоохоронці у Дніпрі ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, яка включала надмірні операції з підробкою медичних довідок.
  • За результатами розслідування затримано 5 організаторів, які фіктивно визначали клієнтів як непридатних до служби за станом здоров’я.
  • Головні злочинці розраховували на дохід від 12 тисяч доларів за кожного військовозобов’язаного, якого вони виводили з військового обліку.

У Дніпрі правоохоронці затримали 5 організаторів схем ухилення від мобілізації

За матеріалами справи, фігуранти безпідставно вписували тяжкі діагнози в історії хвороб ухилянтів, а потім робили їм фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Далі підробку передавали спільникам у ТЦК, де їхніх клієнтів «списували» з військового обліку або надавали їм відстрочку від призову.

Вартість таких «послуг» становила від 12 тис дол з одного військовозобов’язаного.

Правоохоронці поетапно задокументували всі факти злочинної діяльності фігурантів і затримали п’ятьох організаторів оборудки.

Гроші та зброя

Під час обшуків у зловмисників виявлено медичну документацію з уже готовими неправдивими медичними відомостями, чорнові записи, носії інформації, а також понад 2 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаних злочинним шляхом, та зброю.

Наразі затриманим повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

  • ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

  • ч. 3 ст. 366 (службове підроблення).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще 5 організаторів схем ухилення від мобілізації затримані

У Києві затримано 35-річного тренера з боксу, а також столичного студента, які планували "заробити" на працевлаштуванні призовників на підприємство критичної інфраструктури. Мова йде про один з найбільших поліграфічних компаній Київської області, яка має можливість бронювати своїх працівників.

На Хмельниччині підозру оголосили заступнику начальника обласного територіального центру комплектування (ТЦК). Останній продавав військовозобов’язаним фіктивні довідки про розлад психічного здоров’я.

У Запоріжжі затримано місцевого жителя, коли він брав гроші за фіктивний висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо непридатності до служби за станом здоров'я.

На Прикарпатті затримано 66-річного ділка, який через зв'язки МСЕК продавав довідки про інвалідність.

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