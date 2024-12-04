В Днепре правоохранители ликвидировали масштабную схему "помощи" уклонистам
Категория
Украина
Дата публикации

В Днепре правоохранители ликвидировали масштабную схему "помощи" уклонистам

СБУ
СБУ
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Военная контрразведка Службы безопасности и ДБР ликвидировала в Днепре масштабную схему уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий разоблачены местные работники ТЦК и СП, военнослужащие, врачи и гражданские лица, выступавшие «посредниками» для поиска клиентов и передачи денег.

Главные тезисы

  • В Днепре была ликвидирована масштабная схема уклонения от мобилизации, включающая фальсификацию медицинских справок.
  • Пятеро организаторов схемы получали доход от 12 тысяч долларов за каждого уклонявшегося военнообязанного.
  • Преступники подделывали медицинскую документацию и фиктивно определяли клиентов как непригодных к службе по здоровью.

В Днепре правоохранители задержали 5 организаторов схем уклонения от мобилизации

По материалам дела, фигуранты безосновательно вписывали тяжелые диагнозы в истории болезней уклонявшихся, а затем делали им фиктивные медвыводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Далее подлог передавали сообщникам в ТЦК, где их клиентов «списывали» с военного учета или предоставляли им отсрочку от призыва.

Стоимость таких «услуг» составляла от 12 тыс долл. с одного военнообязанного.

Правоохранители поэтапно задокументировали все факты преступной деятельности фигурантов и задержали пятерых организаторов сделки.

Деньги и оружие

Во время обысков у злоумышленников обнаружена медицинская документация с уже готовыми ложными медицинскими сведениями, черновые записи, носители информации, а также более 2 млн в гривневом эквиваленте, предположительно полученных преступным путем, и оружие.

Задержанным сообщили о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

  • ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

  • ч. 3 ст. 366 (служебный подлог).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Еще 5 организаторов схем уклонения от мобилизации задержаны

В Киеве задержан 35-летний тренер по боксу, а также столичный студент, которые планировали "заработать" на трудоустройстве призывников на предприятие критической инфраструктуры. Речь идет об одной из крупнейших полиграфических компаний Киевской области, имеющей возможность бронировать своих работников.

В Хмельницкой области подозрение объявили заместителю начальника областного территориального центра комплектования (ТЦК). Последний продавал военнообязанным фиктивные справки о расстройстве психического здоровья.

В Запорожье задержан местный житель, когда он брал деньги за фиктивное заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК) о непригодности к службе по состоянию здоровья.

На Прикарпатье задержан 66-летний дельц, который из-за связей МСЭК продавал справки об инвалидности.

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