В Днепре правоохранители ликвидировали масштабную схему "помощи" уклонистам

Военная контрразведка Службы безопасности и ДБР ликвидировала в Днепре масштабную схему уклонения от мобилизации. По результатам комплексных мероприятий разоблачены местные работники ТЦК и СП, военнослужащие, врачи и гражданские лица, выступавшие «посредниками» для поиска клиентов и передачи денег.
Главные тезисы
- В Днепре была ликвидирована масштабная схема уклонения от мобилизации, включающая фальсификацию медицинских справок.
- Пятеро организаторов схемы получали доход от 12 тысяч долларов за каждого уклонявшегося военнообязанного.
- Преступники подделывали медицинскую документацию и фиктивно определяли клиентов как непригодных к службе по здоровью.
В Днепре правоохранители задержали 5 организаторов схем уклонения от мобилизации
По материалам дела, фигуранты безосновательно вписывали тяжелые диагнозы в истории болезней уклонявшихся, а затем делали им фиктивные медвыводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Далее подлог передавали сообщникам в ТЦК, где их клиентов «списывали» с военного учета или предоставляли им отсрочку от призыва.
Стоимость таких «услуг» составляла от 12 тыс долл. с одного военнообязанного.
Правоохранители поэтапно задокументировали все факты преступной деятельности фигурантов и задержали пятерых организаторов сделки.
Задержанным сообщили о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
ч. 3 ст. 366 (служебный подлог).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Еще 5 организаторов схем уклонения от мобилизации задержаны
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