ГПСУ задержала 9 уклонистов от мобилизации на границе с Молдовой
Категория
Украина
Дата публикации

ГПСУ задержала 9 уклонистов от мобилизации на границе с Молдовой

ГПСУ
уклонисты
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Девять мужчин из разных областей Украины задержали на приднестровском сегменте границы с Молдовой. Они трое суток пешком добирались до пункта переправки, ориентируясь на инструкции по Telegram-каналу.

Главные тезисы

  • Девять мужчин были задержаны на украинско-молдавской границе за попытку уклониться от мобилизации.
  • Уклоняющиеся получали инструкции для незаконного пересечения границы через Telegram-канал.

Группа из 9 уклонистов пыталась пересечь украинскую границу

Пограничники Подольского отряда обнаружили девять мужчин, пытавшихся незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Благодаря упреждающей информации от оперативников Подольского и Житомирского отрядов всех мужчин быстро задержали.

Как выяснилось, желающие незаконно попасть в соседнюю Молдову получали онлайн-указания по навигации от админа Telegram-канала.

Последний, в случае удачной переправки клиентов, должен был получить на криптогаманец от 130 до 150 тысяч гривен с каждого.

Для воплощения своих противоправных намерений мужчины трое суток добирались до границы пешком, преодолевая значительное расстояние под палящим солнцем.

Пограничники предостерегают, что такие "путешествия" не только незаконны, но и опасны для жизни и здоровья.

Истощение, обезвоживание, тепловые удары — это реальные последствия многодневных маршей в жаркую погоду. Желание миновать закон может стоить гораздо больше, чем штраф.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении жителей Харьковской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Волынской, Донецкой и Винницкой областей составлены админпротоколы, дела направлены в суд.

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