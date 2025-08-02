ГПСУ задержала 9 уклонистов от мобилизации на границе с Молдовой

Девять мужчин из разных областей Украины задержали на приднестровском сегменте границы с Молдовой. Они трое суток пешком добирались до пункта переправки, ориентируясь на инструкции по Telegram-каналу.
Главные тезисы
- Девять мужчин были задержаны на украинско-молдавской границе за попытку уклониться от мобилизации.
- Уклоняющиеся получали инструкции для незаконного пересечения границы через Telegram-канал.
Группа из 9 уклонистов пыталась пересечь украинскую границу
Пограничники Подольского отряда обнаружили девять мужчин, пытавшихся незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.
Благодаря упреждающей информации от оперативников Подольского и Житомирского отрядов всех мужчин быстро задержали.
Как выяснилось, желающие незаконно попасть в соседнюю Молдову получали онлайн-указания по навигации от админа Telegram-канала.
Для воплощения своих противоправных намерений мужчины трое суток добирались до границы пешком, преодолевая значительное расстояние под палящим солнцем.
Пограничники предостерегают, что такие "путешествия" не только незаконны, но и опасны для жизни и здоровья.
Истощение, обезвоживание, тепловые удары — это реальные последствия многодневных маршей в жаркую погоду. Желание миновать закон может стоить гораздо больше, чем штраф.
За попытку незаконного пересечения границы в отношении жителей Харьковской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Волынской, Донецкой и Винницкой областей составлены админпротоколы, дела направлены в суд.
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