Правоохранители задержали 13 организаторов схем для уклонистов на юге и в центре Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Правоохранители задержали 13 организаторов схем для уклонистов на юге и в центре Украины

СБУ
СБУ
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Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины.

Главные тезисы

  • Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины.
  • Организаторы схем продавали фейковые медицинские документы и подделывали критические справки для уклонения от воинской службы.
  • 13 человек задержаны и подозреваются в совершении нескольких преступлений, сроки заключения для них могут составить до 10 лет.

СБУ разоблачила 6 новых схем для уклонистов

Стоимость таких «услуг» составляла до 20 тыс долл.

  • Так, в Николаеве нейтрализована преступная группировка, которая переправляла военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Оттуда уклонявшиеся надеялись выехать в ЕС, но правоохранители заблаговременно заблокировали нелегальный «трафик» и задержали 4-х его организаторов.

По материалам дела, фигуранты привозили клиентов в «сборный» пункт в Одесской области, а дальше — в обход пропускных пунктов в Приднестровье.

  • В Запорожье задержан помощник депутата облсовета, который вместе со знакомым предпринимателем торговали справками о «плохом здоровье».

  • В Полтаве задержан работник типографии и его сообщник, подделывавший повестки для предъявления сотрудникам ТЦК в случае проверки военно-учетных документов.

Кроме этого, один из фигурантов распространял в Телеграм-каналах и в запрещенных «Одноклассниках» кремлевские нарративы о вооруженной агрессии России.

  • В Днепре задержали сразу трех руководителей больниц, которые продавали уклонистам фейковые медицинские документы.

Так, руководитель медучреждения выписывал пожилым людям справки о необходимости ухода. После этого их родственники-военнообязанные оформляли себе статус смотрителей для беспрепятственного выезда за границу.

Еще одна фигурантка — директор частной клиники, которая устанавливала потенциальным призывникам вымышленные диагнозы о «плохом здоровье».

При этом в Каменском районе области задержана заведующая одним из отделений больницы, которая вместе с медсестрой и посредником продавали фиктивные медсправки.

Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч 2, 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (готовка на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

  • чч 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

  • ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозят тюремные сроки до 10 лет с конфискацией имущества.

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