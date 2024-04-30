Дрони для ЗСУ. Кабмін додатково виділить понад 15 млрд грн

Уряд України на засіданні 30 квітня прийняв рішення про виділення додаткових 15,5 млрд грн на закупівлю дронів.

Кабмін надав додаткові кошти на дрони

Виділених грошей вистачить на сотні тисяч безпілотників.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду.

Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники цього року. Кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, що займається відповідними закупівлями. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

За його словами, виділені кошти дозволять поставити Силам безпеки та оборони 300 тис безпілотників.

Видатки бюджету України на оборону

На початку березня 2024 року Кабмін вже виділяв на закупівлю дронів 5 млрд грн.

Однак пізніше президент Володимир Зеленський доручив Кабміну налагодити в Україні масове виробництво дронів. Перші розмови про масштабне виробництво Україною дронів почались у грудні 2023 року. Поширити

На початку року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв про те, що Україна змогла наздогнати Росію за кількістю виробництва ударних дронів-камікадзе, подібних до іранських Shahed-131 та Shahed-136.

Українські морські дрони стали більш смертоносними

СБУ працює над вдосконаленням унікальних морських дронів.

Про це сказав речник СБУ Артем Дехтяренко у телемарафоні.

У 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Існуючі західні безпілотники були великі та неманеврені, їх легко могли виявляти ворожі РЛС. До того ж західні дрони не мали бойової частини, бо використовувались для логістики чи розвідки.

Тому, за словами Дехтяренка, в СБУ вирішили розробили концепт власного морського ударного дрона, який мав працювати в шумовому діапазоні на межі двох середовищ — води та повітря.

Саме через його малі розміри знизу його не чує гідроакустика, а зверху його не помічають РЛС. Ба більше, корпус дрона виготовлений з радіопоглинаючого матеріалу. Цей концепт повністю підтвердив свою непомітність та ударну потужність під час операцій, які СБУ проводила разом з ВМС. Такі дрони можна побачити тільки вже візуально, а не на системі спостереження. Поширити

Загалом, як розповів речник СБУ, ці морські дрони уразили 11 кораблів РФ, а також Кримський міст, який РФ використовувала для постачання озброєння на війну.

Вартість дронів СБУ оцінюється в 8,5 млн грн, тоді як російські кораблі, які вони знищують, коштують декілька десятків мільйонів доларів.