Дружина Макрона шокувала Францію появою у популярному серіалі — відео

Перша леді Франції Бріжит Макрон звикла дивувати світ стильними та вишуканими образами. Однак цього разу вона перевершила усі сподівання, адже знялася у відомому молодіжному серіалі від Netflix "Емілі в Парижі".
Головні тези:
- Бріжит Макрон зіграє саму себе та навіть з'явиться у власному улюбленому одязі.
- Поява першої леді Франції в серіалі готувалася майже два роки.
- В новому сезоні до своїх ролей повернуться: Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Лукаса Браво, Філіппіна Леруа-Больє та Люсьєна Лавісконта.
Бріжит Макрон продовжує експериментувати
Як вдалося дізнатися французьким журналістам, дружина глави республіки можна буде побачити у нових епізодах четвертого сезону картини.
За словами творці стрічки, кохана Еммануеля Макрона дійсно зможе здивувати глядачів.
Що цікаво, чимало французів у коментарях зізнаються, що Бріжит уже їх неабияк шокувала, погодившись на цю сміливу авантюру.
Як відверто зізналася Лілі Колінз, яка грає у серіалі головну героїню Емілі, поява першої леді Франції в епізодичній ролі готувалося майже два роки.
Не можна також не згадати про те, що 6 років тому Бріжит Макрон також знялася у серіалі "Вісті".
Що відомо про новий сезон “Емілі в Парижі”
Довгоочікуване повернення Емілі на екрани відбудеться уже 12 вересня 2024 року.
Це традиційно матиме серйозний вплив на її роботу. Також вона потрапить до Риму, де в неї, можливо, з'явиться нове романтичне захоплення.
До головних ролей в новому сезоні серіалу повернуться Лілі Коллінз (Емілі Купер), Ешлі Парк (Мінді Чен), Лукас Браво (Габріель), Філіппін Леруа-Больє (Сильві), Люсьєн Лавісконт (Алфі).
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