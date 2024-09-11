Дружина Макрона шокувала Францію появою у популярному серіалі — відео
Категорія
Шоу-бізнес
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Дружина Макрона шокувала Францію появою у популярному серіалі — відео

Бріжит Макрон
Джерело:  The Guardian

Перша леді Франції Бріжит Макрон звикла дивувати світ стильними та вишуканими образами. Однак цього разу вона перевершила усі сподівання, адже знялася у відомому молодіжному серіалі від Netflix "Емілі в Парижі". 

Головні тези:

  • Бріжит Макрон зіграє саму себе та навіть з'явиться у власному улюбленому одязі.
  • Поява першої леді Франції в серіалі готувалася майже два роки.
  • В новому сезоні до своїх ролей повернуться: Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Лукаса Браво, Філіппіна Леруа-Больє та Люсьєна Лавісконта.

Бріжит Макрон продовжує експериментувати

Як вдалося дізнатися французьким журналістам, дружина глави республіки можна буде побачити у нових епізодах четвертого сезону картини.

За словами творці стрічки, кохана Еммануеля Макрона дійсно зможе здивувати глядачів.

Що цікаво, чимало французів у коментарях зізнаються, що Бріжит уже їх неабияк шокувала, погодившись на цю сміливу авантюру.

71-річна Макрон зіграє у серіалі саму себе. Вона постане перед глядачами в одній з серій. Ба більше, дружина французького лідера з'явиться на екранах у власному одязі, "без жодних особливих побажань" від серіалу, який відомий стильними образами, — йдеться в повідомленні.

Як відверто зізналася Лілі Колінз, яка грає у серіалі головну героїню Емілі, поява першої леді Франції в епізодичній ролі готувалося майже два роки.

Не можна також не згадати про те, що 6 років тому Бріжит Макрон також знялася у серіалі "Вісті".

Що відомо про новий сезон “Емілі в Парижі”

Довгоочікуване повернення Емілі на екрани відбудеться уже 12 вересня 2024 року.

У другій частині четвертого сезону головна героїня вкотре спробує розібратися у стосунках з пристрасним французьким шеф-кухарем Габріелем та прагматичним британським банкіром Алфі.

Це традиційно матиме серйозний вплив на її роботу. Також вона потрапить до Риму, де в неї, можливо, з'явиться нове романтичне захоплення.

До головних ролей в новому сезоні серіалу повернуться Лілі Коллінз (Емілі Купер), Ешлі Парк (Мінді Чен), Лукас Браво (Габріель), Філіппін Леруа-Больє (Сильві), Люсьєн Лавісконт (Алфі).

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