Жена Макрона шокировала Францию появлением в популярном сериале — видео
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Шоу-бизнес
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Жена Макрона шокировала Францию появлением в популярном сериале — видео

Жена Макрона шокировала Францию появлением в популярном сериале — видео
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Источник:  The Guardian

Первая леди Франции Брижит Макрон привыкла удивлять мир стильными и изысканными образами. Однако в этот раз она превзошла все ожидания, ведь снялась в известном молодежном сериале от Netflix "Эмили в Париже".

Главные тезисы

  • Брижит Макрон сыграет саму себя и даже появится в своей любимой одежде.
  • Появление первой леди Франции в сериале готовилось около двух лет.
  • В новом сезоне к своим ролям вернутся: Лили Коллинз, Эшли Парк, Лукаса Браво, Филиппина Леруа-Болье и Люсьена Лависконта.

Брижит Макрон продолжает экспериментировать

Как удалось узнать французским журналистам, супругу главы республики можно будет увидеть в новых эпизодах четвертого сезона картины.

По словам создателя фильма, любимая Эммануэля Макрона действительно сможет удивить зрителей.

Что интересно, многие французы в комментариях признаются, что Брижит уже их изрядно шокировала, согласившись на эту смелую авантюру.

71-летняя Макрон сыграет в сериале саму себя. Она предстанет перед зрителями в одной из серий. Более того, жена французского лидера появится на экранах в своей одежде, "без особых пожеланий" от сериала, который известен стильными образами, — сказано в сообщении.

Как откровенно призналась Лили Коллинз, играющая в сериале главную героиню Эмили, появление первой леди Франции в эпизодической роли готовилось почти два года.

Нельзя не упомянуть о том, что 6 лет назад Брижит Макрон также снялась в сериале "Известия".

Что известно о новом сезоне "Эмили в Париже"

Долгожданное возвращение Эмили на экраны состоится уже 12 сентября 2024 года.

Во второй части четвертого сезона главная героиня попытается разобраться в отношениях со страстным французским шеф-поваром Габриэлем и прагматичным британским банкиром Алфи.

Это традиционно будет оказывать серьезное влияние на ее работу. Также она попадет в Рим, где она, возможно, переживет новое романтическое приключение.

К главным ролям в новом сезоне сериала вернутся Лили Коллинз (Эмили Купер), Эшли Парк (Минди Чен), Лукас Браво (Габриэль), Филиппин Леруа-Болье (Сильви), Люсьен Лависконт (Алфи).

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