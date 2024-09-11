Жена Макрона шокировала Францию появлением в популярном сериале — видео

Первая леди Франции Брижит Макрон привыкла удивлять мир стильными и изысканными образами. Однако в этот раз она превзошла все ожидания, ведь снялась в известном молодежном сериале от Netflix "Эмили в Париже".

Брижит Макрон продолжает экспериментировать

Как удалось узнать французским журналистам, супругу главы республики можно будет увидеть в новых эпизодах четвертого сезона картины.

По словам создателя фильма, любимая Эммануэля Макрона действительно сможет удивить зрителей.

Что интересно, многие французы в комментариях признаются, что Брижит уже их изрядно шокировала, согласившись на эту смелую авантюру.

71-летняя Макрон сыграет в сериале саму себя. Она предстанет перед зрителями в одной из серий. Более того, жена французского лидера появится на экранах в своей одежде, "без особых пожеланий" от сериала, который известен стильными образами, — сказано в сообщении. Поделиться

Как откровенно призналась Лили Коллинз, играющая в сериале главную героиню Эмили, появление первой леди Франции в эпизодической роли готовилось почти два года.

Нельзя не упомянуть о том, что 6 лет назад Брижит Макрон также снялась в сериале "Известия".

Что известно о новом сезоне "Эмили в Париже"

Долгожданное возвращение Эмили на экраны состоится уже 12 сентября 2024 года.

Во второй части четвертого сезона главная героиня попытается разобраться в отношениях со страстным французским шеф-поваром Габриэлем и прагматичным британским банкиром Алфи. Поделиться

Это традиционно будет оказывать серьезное влияние на ее работу. Также она попадет в Рим, где она, возможно, переживет новое романтическое приключение.