Жена Макрона шокировала Францию появлением в популярном сериале — видео

Первая леди Франции Брижит Макрон привыкла удивлять мир стильными и изысканными образами. Однако в этот раз она превзошла все ожидания, ведь снялась в известном молодежном сериале от Netflix "Эмили в Париже".
Главные тезисы
- Брижит Макрон сыграет саму себя и даже появится в своей любимой одежде.
- Появление первой леди Франции в сериале готовилось около двух лет.
- В новом сезоне к своим ролям вернутся: Лили Коллинз, Эшли Парк, Лукаса Браво, Филиппина Леруа-Болье и Люсьена Лависконта.
Брижит Макрон продолжает экспериментировать
Как удалось узнать французским журналистам, супругу главы республики можно будет увидеть в новых эпизодах четвертого сезона картины.
По словам создателя фильма, любимая Эммануэля Макрона действительно сможет удивить зрителей.
Что интересно, многие французы в комментариях признаются, что Брижит уже их изрядно шокировала, согласившись на эту смелую авантюру.
Как откровенно призналась Лили Коллинз, играющая в сериале главную героиню Эмили, появление первой леди Франции в эпизодической роли готовилось почти два года.
Нельзя не упомянуть о том, что 6 лет назад Брижит Макрон также снялась в сериале "Известия".
Что известно о новом сезоне "Эмили в Париже"
Долгожданное возвращение Эмили на экраны состоится уже 12 сентября 2024 года.
Это традиционно будет оказывать серьезное влияние на ее работу. Также она попадет в Рим, где она, возможно, переживет новое романтическое приключение.
К главным ролям в новом сезоне сериала вернутся Лили Коллинз (Эмили Купер), Эшли Парк (Минди Чен), Лукас Браво (Габриэль), Филиппин Леруа-Болье (Сильви), Люсьен Лависконт (Алфи).
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