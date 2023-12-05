Дві фінські компанії підозрюють у постачанні до РФ тисяч дронів — Yle

Фінські компанії підозрюють в експорті до Росії майже 3,5 тис. безпілотників. У складі злочинної групи шестеро підозрюваних, один із них ув’язнений.

Фінські компанії передали РФ 3,5 тис дронів

Фінська митниця має підозри, що продукція, яка експортується двома фінськими компаніями і підпадає під санкції ЄС, опинилася в Росії. Суму продукції становить понад три мільйони євро.

Виходячи з попереднього розслідування, є ознаки того, що діяльністю керували з Росії, — каже директор з нагляду фінської митниці Ханну Сінкконен. Поширити

За даними митниці, під час оборудки була побудована широка мережа міжнародних компаній, через які вдалося профінансувати операцію, наприклад, з Росії.

Дві компанії експортували товари з Фінляндії. Особа, відповідальна за обидві, наразі перебуває у в’язниці.

Перша компанія виступила каналом закупівлі, яка закупила ці пристрої. Друга зайнялася організацією транспортування їх до Росії, - каже Сінкконен. Поширити

Митниця не розголошує національність підозрюваних чи іншу інформацію.

РФ може використати фінські безпілотники для розвідки

Yle наводить слова експерта Еміля Кастехельмі, який каже, що Росія може використовувати безпілотники, які транспортують фінські компанії в країну, наприклад, для розвідувальних цілей.

Він вважає, що безпілотники мають дуже важливе значення для оперативної спроможності російських військ.

Росіяни можуть використовувати їх, наприклад, для розвідки, спостереження за полем бою, ведення вогню або для невеликих атак, наприклад, скидання гранат. Звичайно, залежить від конкретної моделі дронів. Поширити

За словами Кастехельмі, 3500 безпілотників – це вже значна кількість у військовому плані.