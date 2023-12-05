Дві фінські компанії підозрюють у постачанні до РФ тисяч дронів — Yle

Фінські компанії підозрюють в експорті до Росії майже 3,5 тис. безпілотників. У складі злочинної групи шестеро підозрюваних, один із них ув’язнений.
Фінські компанії передали РФ 3,5 тис дронів
Фінська митниця має підозри, що продукція, яка експортується двома фінськими компаніями і підпадає під санкції ЄС, опинилася в Росії. Суму продукції становить понад три мільйони євро.
За даними митниці, під час оборудки була побудована широка мережа міжнародних компаній, через які вдалося профінансувати операцію, наприклад, з Росії.
Дві компанії експортували товари з Фінляндії. Особа, відповідальна за обидві, наразі перебуває у в’язниці.
Митниця не розголошує національність підозрюваних чи іншу інформацію.
РФ може використати фінські безпілотники для розвідки
Yle наводить слова експерта Еміля Кастехельмі, який каже, що Росія може використовувати безпілотники, які транспортують фінські компанії в країну, наприклад, для розвідувальних цілей.
Він вважає, що безпілотники мають дуже важливе значення для оперативної спроможності російських військ.
За словами Кастехельмі, 3500 безпілотників – це вже значна кількість у військовому плані.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-