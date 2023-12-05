Две финские компании подозревают в поставке в РФ тысяч дронов — Yle
Категория
Мир
Дата публикации

Две финские компании подозревают в поставке в РФ тысяч дронов — Yle

Дрон
Читати українською
Источник:  Yle

Финские компании подозревают в экспорте в Россию около 3,5 тыс. беспилотников. В составе преступной группы шестеро подозреваемых, один из них содержится в тюрьме.

Финские компании передали РФ 3,5 тыс дронов

У финской таможни есть подозрения, что продукция, которая экспортируется двумя финскими компаниями и подпадает под санкции ЕС, оказалась в России. Сумма продукции составляет более трех миллионов евро.

Исходя из предварительного расследования, есть признаки того, что деятельностью руководили из России, говорит директор по надзору финской таможни Ханну Синкконен.

По данным таможни, в ходе сделки была построена широкая сеть международных компаний, через которые удалось профинансировать операцию, например, из России.

Две компании экспортировали товары из Финляндии. Лицо, ответственное за обе, находится в тюрьме.

Первая компания выступила каналом закупки, закупившей эти устройства. Вторая занялась организацией транспортировки их в Россию, – говорит Синкконен.

Таможня не разглашает национальность подозреваемых или другую информацию.

РФ может использовать финские беспилотники для разведки

Yle приводит слова эксперта Эмиля Кастехельми, который говорит, что Россия может использовать беспилотники, переданные финскими компаниями в страну, например для разведывательных целей.

Он считает, что беспилотники имеют очень важное значение для оперативной возможности российских войск.

Россияне могут использовать их, например, для разведки, наблюдения за полем боя, ведения огня или для небольших атак, например сброс гранат. Конечно, зависит от конкретной модели дронов.

По словам Кастехельми, 3500 беспилотников это уже значительное количество в военном плане.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Как спецслужбы РФ планировали помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО — ответ экспертов
НАТО
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Финляндия увеличит производство артиллерийских боеприпасов для Украины
боепипасы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Финляндия планирует стать одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины
Артиллерия ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.