Две финские компании подозревают в поставке в РФ тысяч дронов — Yle

Финские компании подозревают в экспорте в Россию около 3,5 тыс. беспилотников. В составе преступной группы шестеро подозреваемых, один из них содержится в тюрьме.

Финские компании передали РФ 3,5 тыс дронов

У финской таможни есть подозрения, что продукция, которая экспортируется двумя финскими компаниями и подпадает под санкции ЕС, оказалась в России. Сумма продукции составляет более трех миллионов евро.

Исходя из предварительного расследования, есть признаки того, что деятельностью руководили из России, говорит директор по надзору финской таможни Ханну Синкконен. Поделиться

По данным таможни, в ходе сделки была построена широкая сеть международных компаний, через которые удалось профинансировать операцию, например, из России.

Две компании экспортировали товары из Финляндии. Лицо, ответственное за обе, находится в тюрьме.

Первая компания выступила каналом закупки, закупившей эти устройства. Вторая занялась организацией транспортировки их в Россию, – говорит Синкконен. Поделиться

Таможня не разглашает национальность подозреваемых или другую информацию.

РФ может использовать финские беспилотники для разведки

Yle приводит слова эксперта Эмиля Кастехельми, который говорит, что Россия может использовать беспилотники, переданные финскими компаниями в страну, например для разведывательных целей.

Он считает, что беспилотники имеют очень важное значение для оперативной возможности российских войск.

Россияне могут использовать их, например, для разведки, наблюдения за полем боя, ведения огня или для небольших атак, например сброс гранат. Конечно, зависит от конкретной модели дронов. Поделиться

По словам Кастехельми, 3500 беспилотников это уже значительное количество в военном плане.