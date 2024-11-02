Двоє хокеїстів "Сокола" не повернулись до України. Що сталось
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Спорт
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Двоє хокеїстів "Сокола" не повернулись до України. Що сталось

Федерація хокею України
Сокіл

Головний тренер хокейної команди “Сокіл” Олег Шафаренко підтвердив, що двоє гравців його команди вирішили не повертатись до України після Континентального кубку в Італії. 

Головні тези:

  • Двоє гравців команди “Сокіл” не повернулися до України після ігор у Італії.
  • Причиною відсутності інших ключових гравців вважається захворювання живота, що викликало хвилювання в команді.
  • Журналісти підтверджують, що насправді мова йде про форварда Романа Благого та захисника Володимира Алексюка.
  • Головний тренер команди виразив сподівання на додаткові можливості для молодих гравців відтепер.
  • Подія стала несподіванкою для фанатів, але обговорення причин та наслідків триватиме у спортивному світі.

Що відомо про рішення не повертатись до України двох гравців “Сокола”

Костромітін, Полоницький — у них болить живіт. Чому? Будемо з’ясовувати. Петров — теж не прийшов на гру через живіт. Якийсь вірус є в команді. З’ясуємо. А гравців нам не вистачає, тому що їх немає. Двоє гравців у нас залишилися у Європі. Не повернулися. Ну і Бородай та Чердак травмовані. Ну, нічого страшного. Молоді повинні грати та додавати. Будемо спостерігати за цим, — зазначив Шафаренко.

Що відомо про гравців “Сокола”, які не повернулись до України після Континентального кубку в Італії

За інформацією видання “Суспільне спорт”, у жовтні “Сокіл”, який є чемпіоном України, провів три матчі за кордоном, зазнавши поразки із рахунком 4:5 від італійського "Ріттнера", словенського "Єсеніце" (2:5) та хорватського "Сисака" (2:4).

Наступний матч "Сокіл" проводив уже в чемпіонаті України — 1 листопада поступився дебютантам першості з одеського "Шторма" в серії булітів (3:4).

Журналісти видання зазначають, що мова йде про форварда Романа Благого та захисника Володимира Алексюка.

Обидва хокеїсти також були відсутні в заявці на стартовий матч регулярного чемпіонату зі "Штормом".

З двох хокеїстів до табору збірної України цього року викликався Благий, зокрема виходив на лід проти Латвії (1:5) у серпневому матчі олімпійської кваліфікації.

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