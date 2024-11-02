Головний тренер хокейної команди “Сокіл” Олег Шафаренко підтвердив, що двоє гравців його команди вирішили не повертатись до України після Континентального кубку в Італії.
Головні тези:
- Двоє гравців команди “Сокіл” не повернулися до України після ігор у Італії.
- Причиною відсутності інших ключових гравців вважається захворювання живота, що викликало хвилювання в команді.
- Журналісти підтверджують, що насправді мова йде про форварда Романа Благого та захисника Володимира Алексюка.
- Головний тренер команди виразив сподівання на додаткові можливості для молодих гравців відтепер.
- Подія стала несподіванкою для фанатів, але обговорення причин та наслідків триватиме у спортивному світі.
Що відомо про рішення не повертатись до України двох гравців “Сокола”
Що відомо про гравців “Сокола”, які не повернулись до України після Континентального кубку в Італії
За інформацією видання “Суспільне спорт”, у жовтні “Сокіл”, який є чемпіоном України, провів три матчі за кордоном, зазнавши поразки із рахунком 4:5 від італійського "Ріттнера", словенського "Єсеніце" (2:5) та хорватського "Сисака" (2:4).
Наступний матч "Сокіл" проводив уже в чемпіонаті України — 1 листопада поступився дебютантам першості з одеського "Шторма" в серії булітів (3:4).
Журналісти видання зазначають, що мова йде про форварда Романа Благого та захисника Володимира Алексюка.
Обидва хокеїсти також були відсутні в заявці на стартовий матч регулярного чемпіонату зі "Штормом".
З двох хокеїстів до табору збірної України цього року викликався Благий, зокрема виходив на лід проти Латвії (1:5) у серпневому матчі олімпійської кваліфікації.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-