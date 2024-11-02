Головний тренер хокейної команди “Сокіл” Олег Шафаренко підтвердив, що двоє гравців його команди вирішили не повертатись до України після Континентального кубку в Італії.

Що відомо про рішення не повертатись до України двох гравців “Сокола”

Костромітін, Полоницький — у них болить живіт. Чому? Будемо з’ясовувати. Петров — теж не прийшов на гру через живіт. Якийсь вірус є в команді. З’ясуємо. А гравців нам не вистачає, тому що їх немає. Двоє гравців у нас залишилися у Європі. Не повернулися. Ну і Бородай та Чердак травмовані. Ну, нічого страшного. Молоді повинні грати та додавати. Будемо спостерігати за цим, — зазначив Шафаренко. Поширити

Що відомо про гравців “Сокола”, які не повернулись до України після Континентального кубку в Італії

За інформацією видання “Суспільне спорт”, у жовтні “Сокіл”, який є чемпіоном України, провів три матчі за кордоном, зазнавши поразки із рахунком 4:5 від італійського "Ріттнера", словенського "Єсеніце" (2:5) та хорватського "Сисака" (2:4).

Наступний матч "Сокіл" проводив уже в чемпіонаті України — 1 листопада поступився дебютантам першості з одеського "Шторма" в серії булітів (3:4).

Журналісти видання зазначають, що мова йде про форварда Романа Благого та захисника Володимира Алексюка.

Обидва хокеїсти також були відсутні в заявці на стартовий матч регулярного чемпіонату зі "Штормом".

З двох хокеїстів до табору збірної України цього року викликався Благий, зокрема виходив на лід проти Латвії (1:5) у серпневому матчі олімпійської кваліфікації.