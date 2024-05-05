Стали відомі майбутні суперники збірної України на ЧС-2025 з хокею
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Стали відомі майбутні суперники збірної України на ЧС-2025 з хокею

хокей
Джерело:  Суспільне. Спорт

Чоловіча збірна України з хокею у наступному році уперше з 2017 року гратиме у дивізіоні IA чемпіонату світу.

Визначилися три з п'яти суперників України на ЧС-2025 з хокею

Як зазначається, у наступному сезоні чемпіонату світу у дивізіоні IA зіграють Італія, Румунія, Японія та Україна. Ще дві збірні-учасниці визначаться за підсумками ЧС-2024 в елітному дивізіоні — дві найгірші команди вилетять.

Для Румунії це буде шостий поспіль рік у дивізіоні IA (у 2019 підвищилася у класі), для Японії — другий, а для Італії — третій.

Востаннє Україна грала з Італією у рамках чемпіонату світу в 2015 році (поразка в овертаймі 1:2), це було саме в дивізіоні IA. З Японією та Румунією українці зустрічалися за час перебування в дивізіоні IB.

Збірна України сенсаційно виграла Дивізіон IB ЧС-2024 з хокею

Національна команда України з хокею переграла збірну Литви та виграла Дивізіон IB Чемпіонату світу 2024 року.

Чемпіон світу-2024, Дивізіон IB, 5-й тур — Литва — Україна — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Шайби: Норейка, 57:11 — Трахт, 09:19, 30:56, Денискін, 53:54, Пересунько, 57:51

"Синьо-жовті" заволоділи ініціативою в дебюті. Потужний старт української збірної змусив литовців оборонятися на межі фолу, тож до екватору першого періоду господарі двічі опинялися в меншості. Україна реалізувала другу чисельну перевагу — Трахт отримав передачу в лівій зоні вкидання і потужно кинув у ближню дев'ятку.

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Федерація хокею України
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