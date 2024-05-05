Стали известны будущие соперники сборной Украины на ЧМ-2025 по хоккею

Мужская сборная Украины по хоккею в следующем году впервые с 2017 года будет играть в дивизионе IA чемпионата мира.

Определились три из пяти соперников Украины на ЧМ-2025 по хоккею

Как отмечается, в следующем сезоне чемпионата мира по дивизиону IA сыграют Италия, Румыния, Япония и Украина . Еще две сборные-участницы определятся по итогам ЧМ-2024 в элитном дивизионе — две худшие команды вылетят.

Для Румынии это будет шестой год подряд в дивизионе IA (в 2019 повысилась в классе), для Японии — второй, а для Италии — третий.

В последний раз Украина играла с Италией в рамках чемпионата мира в 2015 году (поражение в овертайме 1:2), это было именно в дивизионе IA. С Японией и Румынией украинцы встречались во время пребывания в дивизионе IB.

Сборная Украины сенсационно выиграла Дивизион IB ЧМ-2024 по хоккею

Национальная команда Украины по хоккею обыграла сборную Литвы и выиграла Дивизион IB Чемпионата мира 2024 года.

Чемпион мира-2024, Дивизион IB, 5-й тур. Литва — Украина — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Шайбы: Норейка, 57:11 — Трахт, 09:19, 30:56, Денискин, 53:54, Пересунько, 57:51