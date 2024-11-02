Двое хоккеистов "Сокола" не вернулись в Украину. Что произошло
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Спорт
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Двое хоккеистов "Сокола" не вернулись в Украину. Что произошло

Федерация хоккея Украины
"Сокол"
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Главный тренер хоккейной команды "Сокол" Олег Шафаренко подтвердил, что двое игроков его команды решили не возвращаться в Украину после Континентального кубка в Италии.

Главные тезисы

  • Двое хоккеистов команды «Сокол» решили не возвращаться в Украину после игр в Италии.
  • Причиной отсутствия других игроков считаются боли в животе.
  • Главный тренер выразил надежду на дополнительные возможности для молодых игроков в связи с отсутствием ключевых спортсменов.
  • Известно, что два игрока - Роман Благой и Владимир Алексюк - не вернулись в Украину и отсутствовали в заявке на матчи.
  • Двое хоккеистов, не возвратившихся из Италии, являлись частью сборной Украины и принимали участие в международных играх.

Что известно о решении не возвращаться в Украину двух игроков "Сокола"

Костромитин, Полоницкий — у них болит живот. Почему? Будем выяснять. Петров — тоже не пришел на игру из-за живота. Какой-нибудь вирус есть в команде. Выясним. А игроков нам не хватает, потому что их нет. Два игрока у нас остались в Европе. Не вернулись. Ну и Бородай и Горище травмированы. Ну ничего страшного. Молодые люди должны играть и добавлять. Будем наблюдать за этим, — отметил Шафаренко.

Что известно об игроках Сокола, которые не вернулись в Украину после Континентального кубка в Италии

По информации издания "Общественное спорт", в октябре "Сокол", который является чемпионом Украины, провел три матча за границей, потерпев поражение со счетом 4:5 от итальянского "Риттнера", словенского "Есенице" (2:5) и хорватского " Сисака" (2:4).

Следующий матч "Сокол" проводил уже в чемпионате Украины — 1 ноября уступил дебютантам первенства из одесского "Шторма" в серии буллитов (3:4).

Журналисты издания отмечают, что речь идет о форварде Романе Благом и защитнике Владимире Алексюке.

Оба хоккеиста также отсутствовали в заявке на стартовый матч регулярного чемпионата со "Штормом".

Из двух хоккеистов в лагерь сборной Украины в этом году вызывался Благой, в частности, выходил на лед против Латвии (1:5) в августовском матче олимпийской квалификации.

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