Главный тренер хоккейной команды "Сокол" Олег Шафаренко подтвердил, что двое игроков его команды решили не возвращаться в Украину после Континентального кубка в Италии.
Главные тезисы
- Двое хоккеистов команды «Сокол» решили не возвращаться в Украину после игр в Италии.
- Причиной отсутствия других игроков считаются боли в животе.
- Главный тренер выразил надежду на дополнительные возможности для молодых игроков в связи с отсутствием ключевых спортсменов.
- Известно, что два игрока - Роман Благой и Владимир Алексюк - не вернулись в Украину и отсутствовали в заявке на матчи.
- Двое хоккеистов, не возвратившихся из Италии, являлись частью сборной Украины и принимали участие в международных играх.
Что известно о решении не возвращаться в Украину двух игроков "Сокола"
Что известно об игроках Сокола, которые не вернулись в Украину после Континентального кубка в Италии
По информации издания "Общественное спорт", в октябре "Сокол", который является чемпионом Украины, провел три матча за границей, потерпев поражение со счетом 4:5 от итальянского "Риттнера", словенского "Есенице" (2:5) и хорватского " Сисака" (2:4).
Следующий матч "Сокол" проводил уже в чемпионате Украины — 1 ноября уступил дебютантам первенства из одесского "Шторма" в серии буллитов (3:4).
Журналисты издания отмечают, что речь идет о форварде Романе Благом и защитнике Владимире Алексюке.
Оба хоккеиста также отсутствовали в заявке на стартовый матч регулярного чемпионата со "Штормом".
Из двух хоккеистов в лагерь сборной Украины в этом году вызывался Благой, в частности, выходил на лед против Латвии (1:5) в августовском матче олимпийской квалификации.
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