Главный тренер хоккейной команды "Сокол" Олег Шафаренко подтвердил, что двое игроков его команды решили не возвращаться в Украину после Континентального кубка в Италии.

Что известно о решении не возвращаться в Украину двух игроков "Сокола"

Костромитин, Полоницкий — у них болит живот. Почему? Будем выяснять. Петров — тоже не пришел на игру из-за живота. Какой-нибудь вирус есть в команде. Выясним. А игроков нам не хватает, потому что их нет. Два игрока у нас остались в Европе. Не вернулись. Ну и Бородай и Горище травмированы. Ну ничего страшного. Молодые люди должны играть и добавлять. Будем наблюдать за этим, — отметил Шафаренко. Поделиться

Что известно об игроках Сокола, которые не вернулись в Украину после Континентального кубка в Италии

По информации издания "Общественное спорт", в октябре "Сокол", который является чемпионом Украины, провел три матча за границей, потерпев поражение со счетом 4:5 от итальянского "Риттнера", словенского "Есенице" (2:5) и хорватского " Сисака" (2:4).

Следующий матч "Сокол" проводил уже в чемпионате Украины — 1 ноября уступил дебютантам первенства из одесского "Шторма" в серии буллитов (3:4).

Журналисты издания отмечают, что речь идет о форварде Романе Благом и защитнике Владимире Алексюке.

Оба хоккеиста также отсутствовали в заявке на стартовый матч регулярного чемпионата со "Штормом".

Из двух хоккеистов в лагерь сборной Украины в этом году вызывался Благой, в частности, выходил на лед против Латвии (1:5) в августовском матче олимпийской квалификации.