Міністерство юстиції опублікувало списки найпопулярніших та найрідкісніших імен серед новонароджених українців у першому півріччі 2023 року.

Як називали дітей в Україні у 2023 році

Мін’юст поділився добіркою імен, якими в Україні найчастіше і найрідше називали малюків у ІІ півріччі 2023 року.

Найчастіше при державній реєстрації народження давали такі імена :

Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Мілана, Софія, Соломія;

Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола, Олександр,.

Найрідше називали іменами:

Джульєта, Юстінія, Жива, Лієль, Каталєя, Мілада, Шеру, Марселіна, Роксана, Стефанія, Гната;

Відар, Ілай, Ксав’єр, Авель, Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян, Ян.

Скільки дітей народилося в Україні у 2023 році

За даними Мін’юсту у 2023 році в Україні народилося понад 187 тисяч дітей, це найменший показник за час незалежності.

Найбільше дітей народилося у Києві (майже 20 тисяч), Львівській (майже 17 тисяч), Дніпропетровській (понад 14 тисяч), Одеській (майже 14 тисяч), Київській (майже 11 тисяч), Рівненській (майже 10 тисяч) та Закарпатській (понад 9 тисяч) областях.

У 2022 році в Україні народилися майже 207 тисяч дітей.

Наприклад, у 2012 році до окупації Криму та вторгнення РФ на схід, в Україні було 520 тисяч народжень, у 2019 році — перед пандемією коронавірусу — 309 тисяч, у 2021 році — 278 тисяч.

Крім цього, у 2023 році в Україні зареєстрували 186 тисяч шлюбів.

Найбільше одружувалися в Києві, Дніпропетровській та Одеській областях. Розлучень було у 8 разів менше — 24 тисячі.