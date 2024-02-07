Джульєта, Тео, Шеру. Мін’юст назвав імена, якими найчастіше і найрідше називали дітей у 2023 році
Категорія
Україна
Дата публікації

Джульєта, Тео, Шеру. Мін’юст назвав імена, якими найчастіше і найрідше називали дітей у 2023 році

Міністерство юстиції України
Діти

Міністерство юстиції опублікувало списки найпопулярніших та найрідкісніших імен серед новонароджених українців у першому півріччі 2023 року.

Як називали дітей в Україні у 2023 році

Мін’юст поділився добіркою імен, якими в Україні найчастіше і найрідше називали малюків у ІІ півріччі 2023 року.

Найчастіше при державній реєстрації народження давали такі імена :

  • Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Мілана, Софія, Соломія;

  • Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола, Олександр,.

Найрідше називали іменами:

  • Джульєта, Юстінія, Жива, Лієль, Каталєя, Мілада, Шеру, Марселіна, Роксана, Стефанія, Гната;

  • Відар, Ілай, Ксав’єр, Авель, Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян, Ян.

Скільки дітей народилося в Україні у 2023 році

За даними Мін’юсту у 2023 році в Україні народилося понад 187 тисяч дітей, це найменший показник за час незалежності.

Найбільше дітей народилося у Києві (майже 20 тисяч), Львівській (майже 17 тисяч), Дніпропетровській (понад 14 тисяч), Одеській (майже 14 тисяч), Київській (майже 11 тисяч), Рівненській (майже 10 тисяч) та Закарпатській (понад 9 тисяч) областях.

У 2022 році в Україні народилися майже 207 тисяч дітей.

Наприклад, у 2012 році до окупації Криму та вторгнення РФ на схід, в Україні було 520 тисяч народжень, у 2019 році — перед пандемією коронавірусу — 309 тисяч, у 2021 році — 278 тисяч.

Крім цього, у 2023 році в Україні зареєстрували 186 тисяч шлюбів.

Найбільше одружувалися в Києві, Дніпропетровській та Одеській областях. Розлучень було у 8 разів менше — 24 тисячі.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Вчені розробили спосіб відновлення слуху у глухих від народження дітей
Дитина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Через війну РФ проти України загинуло понад 520 дітей — Офіс Генпрокурора
Офіс Генерального прокурора
Іграшка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула ще двох дітей з окупованої Херсонщини — Прокудін
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Save Ukraine

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?