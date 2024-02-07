Джульетта, Тео, Шеру. Минюст назвал имена, которыми называли детей в 2023 году
Категория
Украина
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Джульетта, Тео, Шеру. Минюст назвал имена, которыми называли детей в 2023 году

Министерство юстиции Украины
Дети
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Министерство юстиции опубликовало списки самых популярных и редких имен среди новорожденных украинцев в первом полугодии 2023 года.

Как называли детей в Украине в 2023 году

Минюст поделился подборкой имен, которыми в Украине чаще и реже называли малышей во II полугодии 2023 года.

Чаще всего при государственной регистрации рождения давали следующие имена:

  • Анна, Виктория, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, Милана, София, Соломия;

  • Андрей, Артем, Богдан, Давид, Даниил, Дмитрий, Максим, Матвей, Марк, Николай, Александр.

Реже всего называли именами:

  • Джульетта, Юстиния, Жива, Лиель, Каталоя, Милада, Шеру, Марселина, Роксана, Стефания, Игната;

  • Видар, Илай, Ксавьер, Авель, Рожден, Иона, Тео, Лев, Зорян, Ян.

Сколько детей родилось в Украине в 2023 году

По данным Минюста в 2023 году в Украине родилось более 187 тысяч детей, это самый маленький показатель за время независимости.

Больше всего детей родилось в Киеве (почти 20 тысяч), Львовской (почти 17 тысяч), Днепропетровской (более 14 тысяч), Одесской (почти 14 тысяч), Киевской (почти 11 тысяч), Ровенской (почти 10 тысяч) и Закарпатской (свыше 9 тысяч) областях.

В 2022 году в Украине родилось почти 207 тысяч детей.

Например, в 2012 году до оккупации Крыма и вторжения РФ на восток, в Украине было 520 тысяч рождений, в 2019 году перед пандемией коронавируса — 309 тысяч, в 2021 году — 278 тысяч.

Кроме того, в 2023 году в Украине зарегистрировали 186 тысяч браков.

Больше всего женились в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Разводов было в 8 раз меньше — 24 тысячи.

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