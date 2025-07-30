Економіка США сповільнюється через нові тарифи Трампа
Категорія
Економіка
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Економіка США сповільнюється через нові тарифи Трампа

США
Джерело:  AP News

Економіці США, яка вважається найбільшою за своїми обсягами та найвпливовішою в глобальному вимірі, загрожує скорочення у ближчій перспективі - попри «оптимістичні» звіти американського Мінторгівлі за результатами останніх місяців.

Головні тези:

  • Тарифи Трампа негативно впливають на економіку США, сповільнюючи її зростання.
  • Попри оптимістичні звіти Мінторгівлі, деталі свідчать про споживачів та підприємства, які починають ставитися з побоюванням до економічної невизначеності.
  • Зменшення приватних інвестицій, кількості запасів імпорту та споживчих витрат свідчать про загрозу сповільнення економіки.

Тарифи Трампа негативно впливають на економіку США

Економіка США з квітня по червень зростала з дивовижним темпом — 3% річних, принаймні тимчасово відновившись після падіння в першому кварталі, яке відображало збої через торговельні війни президента Дональда Трампа,- коментує видання останню статистику Мінторгівлі Сполучених Штатів.

Проте деталі останніх звітів свідчать про те, що споживачі та підприємства у США із побоюванням ставляться до економічної невизначеності на тлі радикальної кампанії Трампа щодо запровадження додаткових тарифів на імпорт з усього світу.

Цифри у (оптимістичних — ред.) заголовках приховують справжні показники економіки, яка сповільнюється, оскільки тарифи знижують активність, — наводить видання слова головної економістки Nationwide Кеті Бостьянчич.

За даними американського Мінторгівлі, ВВП Сполучених Штатів відновився після падіння на 0,5% з січня по березень цього року. Тоді це було спричинене насамперед зростанням імпорту, який є від’ємним чинником для ВВП, на тлі зусиль американських компаній завезти більше імпортних товарів перед введенням нових тарифів, анонсованих адміністрацією Трампа.

Але водночас, за останніми даними, приватні інвестиції знизилися на 15,6% річних, що є найбільшим падінням з часів COVID-19. Зменшується також кількість запасів імпорту, закупленого на початку року. Крім того, скоротилися споживчі витрати.

Провідні економісти, яких Трамп і його радники сприймають із презирством, наголошують, що додаткові тарифи зашкодять економіці, підвищать витрати споживачів та призведуть до меншої ефективності американських компаній.

Вони зазначають, що тарифи сплачують імпортери у Сполучених Штатах, які намагаються перекласти витрати на своїх клієнтів через вищі ціни. Тому тарифи можуть призвести до інфляції вже незабаром — попри те, що їхній вплив залишається помірним, допоки не вичерпаються запаси накопиченого імпорту.

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