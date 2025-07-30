Економіка США сповільнюється через нові тарифи Трампа

Економіці США, яка вважається найбільшою за своїми обсягами та найвпливовішою в глобальному вимірі, загрожує скорочення у ближчій перспективі - попри «оптимістичні» звіти американського Мінторгівлі за результатами останніх місяців.

Тарифи Трампа негативно впливають на економіку США

Економіка США з квітня по червень зростала з дивовижним темпом — 3% річних, принаймні тимчасово відновившись після падіння в першому кварталі, яке відображало збої через торговельні війни президента Дональда Трампа,- коментує видання останню статистику Мінторгівлі Сполучених Штатів.

Проте деталі останніх звітів свідчать про те, що споживачі та підприємства у США із побоюванням ставляться до економічної невизначеності на тлі радикальної кампанії Трампа щодо запровадження додаткових тарифів на імпорт з усього світу.

Цифри у (оптимістичних — ред.) заголовках приховують справжні показники економіки, яка сповільнюється, оскільки тарифи знижують активність, — наводить видання слова головної економістки Nationwide Кеті Бостьянчич. Поширити

За даними американського Мінторгівлі, ВВП Сполучених Штатів відновився після падіння на 0,5% з січня по березень цього року. Тоді це було спричинене насамперед зростанням імпорту, який є від’ємним чинником для ВВП, на тлі зусиль американських компаній завезти більше імпортних товарів перед введенням нових тарифів, анонсованих адміністрацією Трампа.

Але водночас, за останніми даними, приватні інвестиції знизилися на 15,6% річних, що є найбільшим падінням з часів COVID-19. Зменшується також кількість запасів імпорту, закупленого на початку року. Крім того, скоротилися споживчі витрати.

Провідні економісти, яких Трамп і його радники сприймають із презирством, наголошують, що додаткові тарифи зашкодять економіці, підвищать витрати споживачів та призведуть до меншої ефективності американських компаній.