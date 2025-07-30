Экономике США, которая считается самой большой по своим объемам и влиятельной в глобальном измерении, грозит сокращение в ближайшей перспективе - несмотря на «оптимистические» отчеты американского Минторга по результатам последних месяцев.

Тарифы Трампа оказывают негативное влияние на экономику США

Экономика США с апреля по июнь росла с удивительным темпом — 3% годовых, по крайней мере, временно восстановившись после падения в первом квартале, отражавшего сбои из-за торговых войн президента Дональда Трампа, — комментирует издание последнюю статистику Минторговли Соединенных Штатов.

Однако, детали последних отчетов свидетельствуют о том, что потребители и предприятия в США с опаской относятся к экономической неопределенности на фоне радикальной кампании Трампа относительно введения дополнительных тарифов на импорт со всего мира.

Цифры в (оптимистических — ред.) заглавиях скрывают настоящие показатели замедляющейся экономики, поскольку тарифы снижают активность, — приводит издание слова главной экономистки Nationwide Кэти Бостьянчич. Поделиться

По данным американского Минторга, ВВП Соединенных Штатов возобновился после падения на 0,5% с января по март этого года. Тогда это было вызвано, прежде всего, ростом импорта, который является отрицательным фактором для ВВП, на фоне усилий американских компаний завезти больше импортных товаров перед введением новых тарифов, анонсированных администрацией Трампа.

Но в то же время, по последним данным, частные инвестиции снизились на 15,6% годовых, что является наибольшим падением со времен COVID-19.

Ведущие экономисты, которых Трамп и его советники воспринимают с презрением, отмечают, что дополнительные тарифы нанесут ущерб экономике, повысят расходы потребителей и приведут к меньшей эффективности американских компаний.