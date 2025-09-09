Експерт закликав НАЗК перевірити розбіжності в декларації голови НБУ Пишного

У деклараціях голови Національного банку України Андрія Пишного протягом чотирьох років поспіль фігурують недостовірні дані щодо вартості корпоративних прав його дружини. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук у своєму дописі на Фейсбук.

НАЗК закликають перевірити розбіжності в декларації голови НБУ

За словами Бориса Кушнірука, 24 травня 2021 року Людмила Пишна отримала 10% компанії ТОВ «Фіднова» від бізнесмена Ігоря Ліскі.

У відкритих реєстрах (YouControl, Opendatabot, Clarity Project) її частка оцінюється у 14,4 млн грн.

Однак у деклараціях Андрія та Людмили Пишних за 2021–2024 роки ця частка вказана у розмірі 40 млн грн — різниця становить понад 25,5 млн грн.

Ця розбіжність фігурує чотири роки поспіль, що виглядає як системне завищення даних, а не технічна помилка, — зазначає автор. Поширити

Експерт наголошує, що закон передбачає відповідальність за подання недостовірних відомостей.

На його думку, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) має перевірити задекларовані дані та дати їм офіційну оцінку.