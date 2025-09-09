Експерт закликав НАЗК перевірити розбіжності в декларації голови НБУ Пишного

У деклараціях голови Національного банку України Андрія Пишного протягом чотирьох років поспіль фігурують недостовірні дані щодо вартості корпоративних прав його дружини. Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук у своєму дописі на Фейсбук.
Головні тези:
За словами Бориса Кушнірука, 24 травня 2021 року Людмила Пишна отримала 10% компанії ТОВ «Фіднова» від бізнесмена Ігоря Ліскі.
У відкритих реєстрах (YouControl, Opendatabot, Clarity Project) її частка оцінюється у 14,4 млн грн.
Однак у деклараціях Андрія та Людмили Пишних за 2021–2024 роки ця частка вказана у розмірі 40 млн грн — різниця становить понад 25,5 млн грн.
Експерт наголошує, що закон передбачає відповідальність за подання недостовірних відомостей.
На його думку, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) має перевірити задекларовані дані та дати їм офіційну оцінку.
Згідно ст. 366-2 КК України “Декларування недостовірної інформації” за відображення неправдивих відомостей в декларації передбачено чіткі наслідки. Якщо розбіжність між внесеними декларантом та достовірними відомостями становить понад 2 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб — покарання у вигляді штрафу від 4 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи, обмеження або позбавлення волі до 2 років, а також заборона займати певні посади до 3 років.
