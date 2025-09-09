Эксперт призвал НАПК проверить несовпадения в декларации главы НБУ Пышного
Категория
Экономика
Дата публикации

Эксперт призвал НАПК проверить несовпадения в декларации главы НБУ Пышного

НАПК призывают проверить несовпадения в декларации главы НБУ
Читати українською
Источник:  УНИАН

В декларациях главы Национального банка Украины Андрея Пышного в течение четырех лет подряд фигурируют недостоверные данные о стоимости корпоративных прав его супруги. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в своем сообщении на Фейсбуке.

Главные тезисы

  • Эксперт напоминает, что закон предусматривает ответственность за предоставление недостоверных сведений.
  • Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) должно проверить задекларированные данные и дать им официальную оценку.

НАПК призывают проверить несовпадения в декларации главы НБУ

По словам Бориса Кушнирука, 24 мая 2021 года Людмила Пышная получила 10% компании ООО «Фиднова» от бизнесмена Игоря Лиски.

В открытых реестрах (YouControl, Opendatabot, Clarity Project) ее доля оценивается в 14,4 млн. грн.

Однако в декларациях Андрея и Людмилы Пышных за 2021-2024 годы эта доля указана в размере 40 млн грн — разница составляет более 25,5 млн грн.

Это расхождение фигурирует четыре года подряд, что выглядит как системное завышение данных, а не техническая ошибка, отмечает автор.

Эксперт напоминает, что закон предусматривает ответственность за предоставление недостоверных сведений.

По его мнению, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) должно проверить задекларированные данные и дать им официальную оценку.

Согласно ст. 366-2 УК Украины "Декларирование недостоверной информации" за отражение ложных сведений в декларации предусмотрены четкие последствия. Если расхождение между внесенными декларантом и достоверными сведениями составляет более 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — наказание в виде штрафа от 4 тыс. до 5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы, ограничения или лишения свободы до 2 лет, а также запрет занимать определенные должности до 3 лет.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Отмена банковской тайны. НБУ ответил на заявление главы Минфина
НБУ
банковская тайна
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Что происходит с международными резервами Украины — объяснение НБУ
НБУ
НБУ прокомментировал ситуацию с международными резервами
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Странная история". НБУ полгода игнорирует санкции против банка Порошенко — Гладких
НБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?