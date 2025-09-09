Эксперт призвал НАПК проверить несовпадения в декларации главы НБУ Пышного

В декларациях главы Национального банка Украины Андрея Пышного в течение четырех лет подряд фигурируют недостоверные данные о стоимости корпоративных прав его супруги. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в своем сообщении на Фейсбуке.
Главные тезисы
- Эксперт напоминает, что закон предусматривает ответственность за предоставление недостоверных сведений.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) должно проверить задекларированные данные и дать им официальную оценку.
НАПК призывают проверить несовпадения в декларации главы НБУ
По словам Бориса Кушнирука, 24 мая 2021 года Людмила Пышная получила 10% компании ООО «Фиднова» от бизнесмена Игоря Лиски.
В открытых реестрах (YouControl, Opendatabot, Clarity Project) ее доля оценивается в 14,4 млн. грн.
Однако в декларациях Андрея и Людмилы Пышных за 2021-2024 годы эта доля указана в размере 40 млн грн — разница составляет более 25,5 млн грн.
Эксперт напоминает, что закон предусматривает ответственность за предоставление недостоверных сведений.
По его мнению, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) должно проверить задекларированные данные и дать им официальную оценку.
Согласно ст. 366-2 УК Украины "Декларирование недостоверной информации" за отражение ложных сведений в декларации предусмотрены четкие последствия. Если расхождение между внесенными декларантом и достоверными сведениями составляет более 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — наказание в виде штрафа от 4 тыс. до 5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы, ограничения или лишения свободы до 2 лет, а также запрет занимать определенные должности до 3 лет.
