Эксперт призвал НАПК проверить несовпадения в декларации главы НБУ Пышного

В декларациях главы Национального банка Украины Андрея Пышного в течение четырех лет подряд фигурируют недостоверные данные о стоимости корпоративных прав его супруги. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в своем сообщении на Фейсбуке.

НАПК призывают проверить несовпадения в декларации главы НБУ

По словам Бориса Кушнирука, 24 мая 2021 года Людмила Пышная получила 10% компании ООО «Фиднова» от бизнесмена Игоря Лиски.

В открытых реестрах (YouControl, Opendatabot, Clarity Project) ее доля оценивается в 14,4 млн. грн.

Однако в декларациях Андрея и Людмилы Пышных за 2021-2024 годы эта доля указана в размере 40 млн грн — разница составляет более 25,5 млн грн.

Это расхождение фигурирует четыре года подряд, что выглядит как системное завышение данных, а не техническая ошибка, отмечает автор. Поделиться

Эксперт напоминает, что закон предусматривает ответственность за предоставление недостоверных сведений.

По его мнению, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) должно проверить задекларированные данные и дать им официальную оценку.