Експерти назвали найпопулярніший телефон в історії — це не iPhone

На переконання більшості опитаних людей, рекорд з продажу мобільних телефонів належить компанії Apple, однак це зовсім не так. Як виявилося, абсолютним лідером у цьому рейтингу є кнопкова модель Nokia 1100.
Головні тези:
- Цей телефон був ідеальними для ринків, що розвиваються (Індія, Африка тощо).
- Малоймовірно, що якийсь сучасний смартфон зможе перевершити рекорди Nokia 1100 і 1110.
Кнопковий телефон перевершив усіх своїх конкурентів
Як зазначає видання BGR, Nokia 1100 увірвався на ринок у далекому 2003 році та за лічені роки зміг стати справжнім міжнародним хітом.
Його ключові характеристики — простота у використанні, надійність та бюджетна ціна — дали змогу дуже швидко обійти усіх можливих конкурентів.
Загальний тираж Nokia 1100 сягнув рекордних 250 мільйонів екземплярів.
Що цікаво, на другій щаблині у цьому рейтингу опинився Nokia 1110, — йдеться про модифіковану версію Nokia 1100.
Варто також зазначити, що iPhone 6 та iPhone 6 Plus — це найуспішніші смартфони Apple з точки зору продажів: разом вони розійшлися тиражем близько 224 мільйонів одиниць.
