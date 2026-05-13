Експерти назвали найпопулярніший телефон в історії — це не iPhone

На переконання більшості опитаних людей, рекорд з продажу мобільних телефонів належить компанії Apple, однак це зовсім не так. Як виявилося, абсолютним лідером у цьому рейтингу є кнопкова модель Nokia 1100.

Кнопковий телефон перевершив усіх своїх конкурентів

Як зазначає видання BGR, Nokia 1100 увірвався на ринок у далекому 2003 році та за лічені роки зміг стати справжнім міжнародним хітом.

Його ключові характеристики — простота у використанні, надійність та бюджетна ціна — дали змогу дуже швидко обійти усіх можливих конкурентів.

Загальний тираж Nokia 1100 сягнув рекордних 250 мільйонів екземплярів.

Що цікаво, на другій щаблині у цьому рейтингу опинився Nokia 1110, — йдеться про модифіковану версію Nokia 1100.

Цю модель обрали як мобільний пристрій 248 млн осіб. Смартфони iPhone 6 і 6 Plus опинилися на третьому місці рейтингу, загалом було продано 224 млн цих пристроїв.

