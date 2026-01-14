Вартість смартфонів різко зросте у 2026 році

Як стверджує інсайдер Ice Universe, цьогоріч ринок смартфонів може вкрай неприємно дивувати покупців у різних куточках світу. Головна проблема полягає в тому, що середня вартість нових моделей може зрости в середньому на 25%.

Зміни на ринку смартфонів — до чого готуватися

За словами анонімних джерел, виробники вимушені підвищувати вартість телефонів на тлі значного подорожчання компонентів пам'яті.

Варто звернути увагу на те, що вартість мобільної оперативної пам'яті LPDDR підскочила на понад 70%.

Ба більше, вказано, що ціни на NAND-пам'ять збільшилися майже на 100% в порівнянні з 2025 роком.

Для виробників тиск на собівартість зріс до критичного рівня. Зростання витрат змушує виробників робити складний вибір: урізати характеристики нових моделей, жертвувати маржею або перекладати додаткові витрати на покупців. У багатьох випадках бренди вдаються відразу до декількох з цих заходів.

Ситуація погіршилася настільки, що навіть Apple наразі повинні заздалегідь бронювати обсяги, укладаючи довгострокові контракти безпосередньо з виробниками чіпів.

Не можна ігнорувати той факт, що ці договори будуть вже за "новими прайсами".

Інсайдери попереджають, що це спровокує зростання цін як на нові пристрої, так і на ті, що вже продаються.