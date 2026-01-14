Стоимость смартфонов резко вырастет в 2026 году

Как утверждает инсайдер Ice Universe, в этом году рынок смартфонов может крайне неприятно удивлять покупателей в разных уголках мира. Главная проблема состоит в том, что средняя стоимость новых моделей может возрасти в среднем на 25%.

Изменения на рынке смартфонов — к чему готовиться

По словам анонимных источников, производители вынуждены повышать стоимость телефонов на фоне значительного удорожания компонентов памяти.

Стоит обратить внимание на то, что стоимость мобильной оперативной памяти LPDDR подскочила более чем на 70%.

Более того, указано, что цены на NAND-память увеличились почти на 100% по сравнению с 2025 годом.

Для производителей давление на себестоимость возросло до критического уровня. Рост издержек заставляет производителей делать сложный выбор: урезать характеристики новых моделей, жертвовать маржой или переводить дополнительные расходы на покупателей. Во многих случаях бренды прибегают сразу к нескольким из этих мер. Поделиться

Ситуация усугубилась настолько, что даже Apple пока должны заранее бронировать объемы, заключая долгосрочные контракты непосредственно с производителями чипов.

Нельзя игнорировать тот факт, что эти договоры будут уже по "новым прайсам".

Инсайдеры предупреждают, что это спровоцирует рост цен как на новые устройства, так и уже продаваемые.