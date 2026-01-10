Експерти назвали найкращі смартфони на старті 2026 року
Як виглядає рейтинг від Tom's Guide
2026 рік лише розпочався, а експерти авторитетного видання Tom's Guide уже оприлюднили рейтинг найкращих телефонів, які можна придбати просто зараз і не пошкодувати про це.

Головні тези:

  • Фахівці назвали ідеальний смартфон для тих, хто цінує портативність і нестандартний дизайн.
  • Також представлено варіант, який поєднує в собі найкраще співвідношення ціни та якості. 

Як виглядає рейтинг від Tom's Guide

Абсолютним тріумфатором цього рейтингу став iPhone 17 Pro Max.

Цей смартфон може похизуватися не лише оновленим потужним процесором A19 Pro, а й рекордною автономністю та потрійною системою камер 48 Мп.

За словами фахівців, це найліпший варіант для тих, хто хоче "все і відразу".

На другій сходинці опинився Google Pixel 9a, який поєднує в собі унікальне співвідношення ціни та якості.

Насамперед йдеться про яскравий дисплей, якісні камери з нічним і макро-режимом, різноманітне меню ШІ-функцій.

“Бронзу” рейтингу отримав Galaxy Z Flip 7. Експерти звертають увагу на стильний форм-фактор, великий зовнішній дисплей і відмінні камери в компактному корпусі.

Також до рейтингу потрапили:

  • Samsung Galaxy S25 Ultra

  • Google Pixel 10 Pro

  • Google Pixel 10

  • iPhone 17

  • OnePlus 15

  • Nothing Phone 3a Pro

