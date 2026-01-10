Експерти назвали найкращі смартфони на старті 2026 року

2026 рік лише розпочався, а експерти авторитетного видання Tom's Guide уже оприлюднили рейтинг найкращих телефонів, які можна придбати просто зараз і не пошкодувати про це.

Як виглядає рейтинг від Tom's Guide

Абсолютним тріумфатором цього рейтингу став iPhone 17 Pro Max.

Цей смартфон може похизуватися не лише оновленим потужним процесором A19 Pro, а й рекордною автономністю та потрійною системою камер 48 Мп.

За словами фахівців, це найліпший варіант для тих, хто хоче "все і відразу".

На другій сходинці опинився Google Pixel 9a, який поєднує в собі унікальне співвідношення ціни та якості.

Насамперед йдеться про яскравий дисплей, якісні камери з нічним і макро-режимом, різноманітне меню ШІ-функцій.

“Бронзу” рейтингу отримав Galaxy Z Flip 7. Експерти звертають увагу на стильний форм-фактор, великий зовнішній дисплей і відмінні камери в компактному корпусі.

Також до рейтингу потрапили: