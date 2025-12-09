Найкращі смартфони 2025 року — рейтинг MKBHD
Джерело:  online.ua

Найвідоміший техноблогер мережі MKBHD вирішив підбити підсумки року, що минає, у своєму новому відео. Він назвав найліпші мобільні девайси, що вийшли на ринок протягом останніх 12 місяців, розділивши їх на кілька категорій.

Головні тези:

  • Провалом року для MKBHD став iPhone 16 SE.
  • Найкраще співвідношення ціни та якості – CMF Phone 2 Pro.

Абсолютним тріумфатором цьогорічного рейтингу став базовий iPhone 17 — саме він переміг у головній номінації — MVP.

За словами експерта, новинка дійсно коштує своїх грошей, адже врешті-решт отримала дисплей 120 Гц, а також суттєві вдосконалення процесора і камери.

Ба більше, як відомо, смартфон доступний з мінімальним об'ємом пам'яті 256 ГБ за ціною iPhone 16.

MKBHD звертає увагу на те, що iPhone 17 переміг у номінації "Прорив року".

Що також цікаво, титул найкращого камерофону цього разу отримав китайський флагман Oppo Find X9 Pro.

Саме він може похизуватися чотирма камерами, включно з телеоб'єктивом 200 мегапікселів.

Іншими переможцями рейтингу MKBHD:

  • Найкращий великий смартфон — Xiaomi 17 Pro Max.

  • Найкращий компактний смартфон — Samsung Galaxy Z Flip7.

  • Найкраще співвідношення ціни та якості — CMF Phone 2 Pro.

  • Найкраща автономність — OnePlus 15.

  • Найкращий дизайн — iPhone Air.

  • Найкращий складаний смартфон — Samsung Galaxy Z Fold7.

  • Провал року — iPhone 16 SE.

