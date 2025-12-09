Найкращі смартфони 2025 року — рейтинг MKBHD

Найвідоміший техноблогер мережі MKBHD вирішив підбити підсумки року, що минає, у своєму новому відео. Він назвав найліпші мобільні девайси, що вийшли на ринок протягом останніх 12 місяців, розділивши їх на кілька категорій.

Найкращі смартфони 2025 року за версією MKBHD

Абсолютним тріумфатором цьогорічного рейтингу став базовий iPhone 17 — саме він переміг у головній номінації — MVP.

За словами експерта, новинка дійсно коштує своїх грошей, адже врешті-решт отримала дисплей 120 Гц, а також суттєві вдосконалення процесора і камери. Поширити

Ба більше, як відомо, смартфон доступний з мінімальним об'ємом пам'яті 256 ГБ за ціною iPhone 16.

MKBHD звертає увагу на те, що iPhone 17 переміг у номінації "Прорив року".

Що також цікаво, титул найкращого камерофону цього разу отримав китайський флагман Oppo Find X9 Pro.

Саме він може похизуватися чотирма камерами, включно з телеоб'єктивом 200 мегапікселів.

Іншими переможцями рейтингу MKBHD: