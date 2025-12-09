Найкращі смартфони 2025 року — рейтинг MKBHD

Найвідоміший техноблогер мережі MKBHD вирішив підбити підсумки року, що минає, у своєму новому відео. Він назвав найліпші мобільні девайси, що вийшли на ринок протягом останніх 12 місяців, розділивши їх на кілька категорій.
Головні тези:
- Провалом року для MKBHD став iPhone 16 SE.
- Найкраще співвідношення ціни та якості – CMF Phone 2 Pro.
Найкращі смартфони 2025 року за версією MKBHD
Абсолютним тріумфатором цьогорічного рейтингу став базовий iPhone 17 — саме він переміг у головній номінації — MVP.
Ба більше, як відомо, смартфон доступний з мінімальним об'ємом пам'яті 256 ГБ за ціною iPhone 16.
MKBHD звертає увагу на те, що iPhone 17 переміг у номінації "Прорив року".
Що також цікаво, титул найкращого камерофону цього разу отримав китайський флагман Oppo Find X9 Pro.
Саме він може похизуватися чотирма камерами, включно з телеоб'єктивом 200 мегапікселів.
Іншими переможцями рейтингу MKBHD:
Найкращий великий смартфон — Xiaomi 17 Pro Max.
Найкращий компактний смартфон — Samsung Galaxy Z Flip7.
Найкраще співвідношення ціни та якості — CMF Phone 2 Pro.
Найкраща автономність — OnePlus 15.
Найкращий дизайн — iPhone Air.
Найкращий складаний смартфон — Samsung Galaxy Z Fold7.
Провал року — iPhone 16 SE.
