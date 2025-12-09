Лучшие смартфоны 2025 года — рейтинг MKBHD

Самый известный техноблогер сети MKBHD решил подвести итоги уходящего года в своем новом видео. Он назвал лучшие мобильные девайсы, вышедшие на рынок за последние 12 месяцев, разделив их на несколько категорий.

Лучшие смартфоны 2025 года по версии MKBHD

Абсолютным триумфатором рейтинга этого года стал базовый iPhone 17 — именно он стал победителем в главной номинации — MVP.

По словам эксперта, он действительно стоит своих денег, ведь в конце концов получил дисплей 120 Гц, а также существенные усовершенствования процессора и камеры. Поделиться

Более того, как известно, смартфон доступен с минимальным объемом памяти 256 ГБ по цене iPhone 16.

MKBHD обращает внимание на то, что iPhone 17 победил в номинации "Прорыв года".

Что также интересно, титул лучшего камерофона в этот раз получил китайский флагман Oppo Find X9 Pro.

Именно он может похвастаться четырьмя камерами, включая телеобъектив 200 мегапикселей.

Другими победителями рейтинга MKBHD стали: