Лучшие смартфоны 2025 года — рейтинг MKBHD
Технологии
Лучшие смартфоны 2025 года — рейтинг MKBHD

Лучшие смартфоны 2025 года по версии MKBHD
Источник:  online.ua

Самый известный техноблогер сети MKBHD решил подвести итоги уходящего года в своем новом видео. Он назвал лучшие мобильные девайсы, вышедшие на рынок за последние 12 месяцев, разделив их на несколько категорий.

Главные тезисы

  • Провалом года для MKBHD стал iPhone 16 SE.
  • Лучшее соотношение цены и качества – CMF Phone 2 Pro.

Лучшие смартфоны 2025 года по версии MKBHD

Абсолютным триумфатором рейтинга этого года стал базовый iPhone 17 — именно он стал победителем в главной номинации — MVP.

По словам эксперта, он действительно стоит своих денег, ведь в конце концов получил дисплей 120 Гц, а также существенные усовершенствования процессора и камеры.

Более того, как известно, смартфон доступен с минимальным объемом памяти 256 ГБ по цене iPhone 16.

MKBHD обращает внимание на то, что iPhone 17 победил в номинации "Прорыв года".

Что также интересно, титул лучшего камерофона в этот раз получил китайский флагман Oppo Find X9 Pro.

Именно он может похвастаться четырьмя камерами, включая телеобъектив 200 мегапикселей.

Другими победителями рейтинга MKBHD стали:

  • Самый большой смартфон — Xiaomi 17 Pro Max.

  • Лучший компактный смартфон — Samsung Galaxy Z Flip7.

  • Лучшее соотношение цены и качества — CMF Phone 2 Pro.

  • Лучшая автономность — OnePlus 15.

  • Лучший дизайн — iPhone Air.

  • Лучший складной смартфон — Samsung Galaxy Z Fold7.

  • Провал года — iPhone 16 SE.

