Лучшие смартфоны 2025 года — рейтинг MKBHD

Самый известный техноблогер сети MKBHD решил подвести итоги уходящего года в своем новом видео. Он назвал лучшие мобильные девайсы, вышедшие на рынок за последние 12 месяцев, разделив их на несколько категорий.
Главные тезисы
- Провалом года для MKBHD стал iPhone 16 SE.
- Лучшее соотношение цены и качества – CMF Phone 2 Pro.
Лучшие смартфоны 2025 года по версии MKBHD
Абсолютным триумфатором рейтинга этого года стал базовый iPhone 17 — именно он стал победителем в главной номинации — MVP.
Более того, как известно, смартфон доступен с минимальным объемом памяти 256 ГБ по цене iPhone 16.
MKBHD обращает внимание на то, что iPhone 17 победил в номинации "Прорыв года".
Что также интересно, титул лучшего камерофона в этот раз получил китайский флагман Oppo Find X9 Pro.
Именно он может похвастаться четырьмя камерами, включая телеобъектив 200 мегапикселей.
Другими победителями рейтинга MKBHD стали:
Самый большой смартфон — Xiaomi 17 Pro Max.
Лучший компактный смартфон — Samsung Galaxy Z Flip7.
Лучшее соотношение цены и качества — CMF Phone 2 Pro.
Лучшая автономность — OnePlus 15.
Лучший дизайн — iPhone Air.
Лучший складной смартфон — Samsung Galaxy Z Fold7.
Провал года — iPhone 16 SE.
