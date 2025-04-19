Эксперты назвали лучшие бюджетные смартфоны 2025 года

Аналитики авторитетного издания TechRadar опубликовали список лучших смартфонов 2025 года в категории "топ за свои деньги". В этот рейтинг попали 5 девайсов.

Лучший недорогой iPhone

Здесь эксперты призывают обратить внимание на iPhone 14. Он славится своим качественным OLED-экраном, длительным временем автономной работы и высокой производительностью благодаря чипсету A15 Bionic.

Нельзя также игнорировать тот факт, что он будет получать обновления iOS еще несколько последующих лет, а возможно и дольше.

Лучший недорогой Android

Здесь лидером стал Pixel 8a. Он порадует всех любителей качественной съемки и продвинутых ИИ-функций.

Аналитики отмечают, что этот смартфон предлагает 7 лет поддержки обновлениями.

Де-факто речь идет о том, что он еще долго будет оставаться актуальным девайсом на рынке.

Лучший недорогой телефон по времени автономной работы

По словам профессионалов, они могут выделить OnePlus 13R.

Что важно понимать, аккумулятора 6000 мАч хватает на целый день активного использования.

Функциональные камеры, отличный дисплей и мощный чипсет — очень много весомых преимуществ в одном смартфоне.

Лучший недорогой Samsung

На первой строчке в этой категории оказался Galaxy A35.

Аналитики не скрывают, что поражены экраном, производительностью и первоклассными функциями One UI, в том числе на базе ИИ.

И все это менее чем за 400 долларов. Поделиться

Лучшая альтернатива Google и Samsung

Триумфатором здесь стал Nothing Phone 3a Pro.

Он был оценен благодаря своей фирменной прозрачной задней панели и функциональной светодиодной подсветке Glyph.