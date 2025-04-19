Експерти назвали найкращі бюджетні смартфони 2025 року

Аналітики авторитетного видання TechRadar опублікували список найліпших смартфонів 2025 року в категорії "топ за свої гроші". До цього рейтингу потрапили 5 девайсів.

Найкращий недорогий iPhone

Тут експерти закликають звернути увагу на iPhone 14. Він славиться своїм якісним OLED-екраном, тривалим часом автономної роботи і високою продуктивністю завдяки чипсету A15 Bionic.

Не можна також ігнорувати той факт, що він отримуватиме оновлення iOS ще кілька наступних років, а можливо й довше.

Найкращий недорогий Android

Тут лідером став Pixel 8a. Він потішить всіх шанувальників якісної зйомки та найпросунутіших ШІ-функцій.

Аналітики наголошують, що цей смартфон пропонує аж 7 років підтримки оновленнями.

Де-факто йдеться про те, що він ще довго буде залишатися актуальним девайсом на ринку.

Найкращий недорогий телефон за часом автономної роботи

За словами фахівців, вони можуть виділити OnePlus 13R.

Що важливо розуміти, акумулятора 6000 мАг вистачає на цілий день активного користування.

Функціональні камери, чудовий дисплей і потужний чипсет — дуже багато вагомих переваг в одному смартфоні.

Найкращий недорогий Samsung

На першій сходинці у цій категорії опинився Galaxy A35.

Аналітики не приховують, що вражені екраном, продуктивністю і першокласними функціями One UI, зокрема на базі ШІ.

І все це менш ніж за 400 доларів. Поширити

Найкраща альтернатива Google і Samsung

Тріумфатором тут став Nothing Phone 3a Pro.

Він був оцінений завдяки своїй фірмовій прозорій задній панелі та функціональному світлодіодному підсвічуванню Glyph.