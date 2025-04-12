Трамп освободил смартфоны и компьютеры от действия новых тарифов

Смартфоны, компьютеры и чипы освобождены от новых пошлин на импорт в США. Исключение этих групп товаров сделали несмотря на всеобщее усиление тарифов на китайскую продукцию.

Трамп отменил пошлины на смартфоны и компьютеры

Согласно новым указаниям таможенной и пограничной службы США, смартфоны и компьютеры будут освобождены от взаимных пошлин президента США Дональда Трампа.

Эти указания появились уже после того, как в начале этого месяца Трамп ввел 145% пошлины на продукцию из Китая, что могло повлиять на такие технологические компании, как Apple, производящие большинство своей продукции в Китае.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявляла, что, по мнению президента США Дональда Трампа, производство iPhone можно перенести в США.

Однако после того, как США ввели дополнительные тарифы на импорт из более чем 180 стран, оказалось, что стоимость iPhone может увеличиться на 30-40%. Поделиться

Пекин практически сразу же после повышения тарифов призвал США упразднить свое решение и ввел соответствующие тарифы. Этот шаг не понравился президенту США Дональду Трампу. Потому американский лидер еще несколько раз повысил тарифы против Китая. На сегодняшний день они составляют 145%.