Трамп освободил смартфоны и компьютеры от действия новых тарифов
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Трамп освободил смартфоны и компьютеры от действия новых тарифов

Трамп
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Источник:  CNBC

Смартфоны, компьютеры и чипы освобождены от новых пошлин на импорт в США. Исключение этих групп товаров сделали несмотря на всеобщее усиление тарифов на китайскую продукцию.

Главные тезисы

  • Трамп освободил смартфоны и компьютеры от новых тарифов на импорт в США, что поможет компаниям, производящим электронику.
  • Новые указания таможенной и пограничной службы США позволят смартфонам и компьютерам избежать взаимных пошлин.
  • После введения 145% пошлин на продукцию из Китая Трамп решил освободить от пошлин технику, чтобы обеспечить облегчение для технологических компаний, включая Apple.

Трамп отменил пошлины на смартфоны и компьютеры

Согласно новым указаниям таможенной и пограничной службы США, смартфоны и компьютеры будут освобождены от взаимных пошлин президента США Дональда Трампа.

Эти указания появились уже после того, как в начале этого месяца Трамп ввел 145% пошлины на продукцию из Китая, что могло повлиять на такие технологические компании, как Apple, производящие большинство своей продукции в Китае.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявляла, что, по мнению президента США Дональда Трампа, производство iPhone можно перенести в США.

Однако после того, как США ввели дополнительные тарифы на импорт из более чем 180 стран, оказалось, что стоимость iPhone может увеличиться на 30-40%.

Пекин практически сразу же после повышения тарифов призвал США упразднить свое решение и ввел соответствующие тарифы. Этот шаг не понравился президенту США Дональду Трампу. Потому американский лидер еще несколько раз повысил тарифы против Китая. На сегодняшний день они составляют 145%.

В связи с этими действиями на днях Apple вывез из Индии 600 тонн "айфонов", чтобы обойти новые пошлины.

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