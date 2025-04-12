Трамп звільнив смартфони та комп'ютери від дії нових тарифів

Смартфони, комп’ютери та чипи звільнені від нових мит на імпорт в США. Виняток на ці групи товарів зробили попри загальне посилення тарифів на китайську продукцію.
Головні тези:
- Трамп звільнив смартфони та комп'ютери від нових мит на імпорт в США, що полегшило ситуацію для компаній, таких як Apple.
- Нові вказівки митної та прикордонної служби США дозволяють звільнення смартфонів та комп'ютерів від взаємних мит.
Трамп скасував мита на смартфони та комп’ютери
Згідно з новими вказівками митної та прикордонної служби США, смартфони та комп’ютери будуть звільнені від взаємних мит президента США Дональда Трампа.
Ці вказівки з’явилися вже після того, як на початку цього місяця Трамп запровадив 145% мита на продукцію з Китаю, що могло вплинути на такі технологічні компанії, як Apple, які виробляють більшість своєї продукції в Китаї.
Нагадаємо, раніше прессекретар Білого дому Каролін Лівітт заявляла, що, на думку президента США Дональда Трампа, виробництво iPhone можна перенести в США.
Пекін практично відразу ж після підвищення тарифів закликав США скасувати своє рішення і ввів відповідні тарифи. Цей крок не сподобався президенту США Дональду Трампу. Тому американський лідер ще кілька разів підвищив тарифи проти Китаю. Станом на зараз вони становлять 145%.
У зв'язку з цими діями днями Apple вивіз з Індії 600 тонн "айфонів", щоб обійти нові мита.
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