Эксперты назвали лучшие смартфоны на старте 2026 года

2026 только начался, а эксперты авторитетного издания Tom's Guide уже обнародовали рейтинг лучших телефонов, которые можно приобрести прямо сейчас и не пожалеть об этом.
Главные тезисы
- Специалисты назвали идеальный смартфон для тех, кто ценит портативность и нестандартный дизайн.
- Также представлен вариант, сочетающий в себе лучшее соотношение цены и качества.
Как выглядит рейтинг от Tom's Guide
Абсолютным триумфатором этого рейтинга стал iPhone 17 Pro Max.
Этот смартфон может похвастаться не только обновленным мощным процессором A19 Pro, но и рекордной автономностью и тройной камерой 48 Мп.
По словам специалистов, это лучший вариант для тех, кто хочет "все и сразу".
На второй строчке оказался Google Pixel 9a, сочетающий в себе уникальное соотношение цены и качества.
В первую очередь речь идет о ярком дисплее, качественных камерах с ночным и макро-режимом, разнообразном меню ШИ-функций.
"Бронзу" рейтинга получил Galaxy Z Flip 7. Эксперты обращают внимание на стильный форм-фактор, большой внешний дисплей и отличные камеры в компактном корпусе.
Также в рейтинг попали:
Samsung Galaxy S25 Ultra
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10
iPhone 17
OnePlus 15
Nothing Phone 3a Pro
