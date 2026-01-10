Эксперты назвали лучшие смартфоны на старте 2026 года
Эксперты назвали лучшие смартфоны на старте 2026 года

Как выглядит рейтинг от Tom's Guide
Источник:  online.ua

2026 только начался, а эксперты авторитетного издания Tom's Guide уже обнародовали рейтинг лучших телефонов, которые можно приобрести прямо сейчас и не пожалеть об этом.

Главные тезисы

  • Специалисты назвали идеальный смартфон для тех, кто ценит портативность и нестандартный дизайн.
  • Также представлен вариант, сочетающий в себе лучшее соотношение цены и качества.

Как выглядит рейтинг от Tom's Guide

Абсолютным триумфатором этого рейтинга стал iPhone 17 Pro Max.

Этот смартфон может похвастаться не только обновленным мощным процессором A19 Pro, но и рекордной автономностью и тройной камерой 48 Мп.

По словам специалистов, это лучший вариант для тех, кто хочет "все и сразу".

На второй строчке оказался Google Pixel 9a, сочетающий в себе уникальное соотношение цены и качества.

В первую очередь речь идет о ярком дисплее, качественных камерах с ночным и макро-режимом, разнообразном меню ШИ-функций.

"Бронзу" рейтинга получил Galaxy Z Flip 7. Эксперты обращают внимание на стильный форм-фактор, большой внешний дисплей и отличные камеры в компактном корпусе.

Также в рейтинг попали:

  • Samsung Galaxy S25 Ultra

  • Google Pixel 10 Pro

  • Google Pixel 10

  • iPhone 17

  • OnePlus 15

  • Nothing Phone 3a Pro

