Honor представила уникальные смартфоны Win и Win RT

Компания Honor представила долгожданные смартфоны Win и Win RT. Что важно понимать, главным их уникальным преимуществом стал кремний-углеродный аккумулятор нового поколения емкостью 10 000 мАч. По словам разработчиков, речь идет о действительно рекордном показателе для массового смартфона флагманского уровня.
Главные тезисы
- Поддерживается быстрая зарядка по проводу 100 Вт.
- Старшая модель дополнительно предлагает беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.
Смартфоны Win и Win RT — в чем их уникальность
Как сообщает Phone Arena, полного заряда хватит на 16 часов непрерывного игрового процесса, 31 час воспроизведения видео и 10 часов записи видео.
Более того, указано, что быстрая зарядка осуществляется по проводу 100 Вт, а старшая модель дополнительно предлагает беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.
По словам разведчиков, Honor Win оснастили тремя задними камерами: главный сенсор на 50 МП, телеобъектив на 50 МП и ультраширик на 12 мегапикселей.
Также известно, что Honor Win RT имеет только две камеры.
