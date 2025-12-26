Honor представила уникальные смартфоны Win и Win RT

Компания Honor представила долгожданные смартфоны Win и Win RT. Что важно понимать, главным их уникальным преимуществом стал кремний-углеродный аккумулятор нового поколения емкостью 10 000 мАч. По словам разработчиков, речь идет о действительно рекордном показателе для массового смартфона флагманского уровня.

Смартфоны Win и Win RT — в чем их уникальность

Как сообщает Phone Arena, полного заряда хватит на 16 часов непрерывного игрового процесса, 31 час воспроизведения видео и 10 часов записи видео.

Более того, указано, что быстрая зарядка осуществляется по проводу 100 Вт, а старшая модель дополнительно предлагает беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.

Смартфоны оснащены одинаковыми 6.83-дюймовыми 1.5K OLED-дисплеями с частотой обновления 185 Гц. Honor Win работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5, в то время как модель Win RT использует экс-флагманский Snapdragon 8 Elite. Для охлаждения используется активная система с турбиной, встроенной в модуль камер. Поделиться

По словам разведчиков, Honor Win оснастили тремя задними камерами: главный сенсор на 50 МП, телеобъектив на 50 МП и ультраширик на 12 мегапикселей.

Также известно, что Honor Win RT имеет только две камеры.