Honor представила унікальні смартфони Win і Win RT
Категорія
Технології
Дата публікації

Honor представила унікальні смартфони Win і Win RT

Смартфони Win і Win RT - у чому їхня унікальність
Джерело:  online.ua

Компанія Honor представила довгоочікувані смартфони Win і Win RT. Що важливо розуміти, головною їхньою унікальною перевагою став кремній-вуглецевий акумулятор нового покоління ємністю 10 000 мАг. За словами розробників, йдеться про дійсно рекордний показник для масового смартфона флагманського рівня.

Головні тези:

  • Підтримується швидка зарядка по проводу 100 Вт.
  • Старша модель додатково пропонує бездротову зарядку потужністю 80 Вт.

Смартфони Win і Win RT — у чому їхня унікальність

Як повідомляє видання Phone Arena, повного заряду вистачить на 16 годин безперервного ігрового процесу, 31 годину відтворення відео та 10 годин запису відео.

Ба більше, вказано, що швидка зарядка здійснюється по проводу 100 Вт, а старша модель додатково пропонує бездротову зарядку потужністю 80 Вт.

Смартфони оснащені однаковими 6,83-дюймовими 1.5K OLED-дисплеями з частотою оновлення 185 Гц. Honor Win працює на Snapdragon 8 Elite Gen 5, тоді як модель Win RT використовує екс-флагманський Snapdragon 8 Elite. Для охолодження використовується активна система з турбіною, вбудованою в модуль камер.

За словами розвідників, Honor Win оснастили трьома задніми камерами: головний сенсор на 50 МП, телеоб'єктив на 50 МП і ультраширик на 12 мегапікселів.

Також наразі відомо, що Honor Win RT має лише дві камери.

Продажі Honor Win і Honor Win RT вже почалися в Китаї. Ціна Win RT починається від 385 доларів, Honor Win — від 560 доларів. Обидва пристрої в базі йдуть з пам'яттю 12/256 ГБ. Інформації про терміни виходу за межами китайського ринку поки немає.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп звільнив смартфони та комп'ютери від дії нових тарифів
Трамп
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти назвали найкращі бюджетні смартфони 2025 року
Найкращий недорогий iPhone
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі смартфони 2025 року — рейтинг MKBHD
Найкращі смартфони 2025 року за версією MKBHD

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?