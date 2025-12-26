Honor представила унікальні смартфони Win і Win RT

Компанія Honor представила довгоочікувані смартфони Win і Win RT. Що важливо розуміти, головною їхньою унікальною перевагою став кремній-вуглецевий акумулятор нового покоління ємністю 10 000 мАг. За словами розробників, йдеться про дійсно рекордний показник для масового смартфона флагманського рівня.

Смартфони Win і Win RT — у чому їхня унікальність

Як повідомляє видання Phone Arena, повного заряду вистачить на 16 годин безперервного ігрового процесу, 31 годину відтворення відео та 10 годин запису відео.

Ба більше, вказано, що швидка зарядка здійснюється по проводу 100 Вт, а старша модель додатково пропонує бездротову зарядку потужністю 80 Вт.

Смартфони оснащені однаковими 6,83-дюймовими 1.5K OLED-дисплеями з частотою оновлення 185 Гц. Honor Win працює на Snapdragon 8 Elite Gen 5, тоді як модель Win RT використовує екс-флагманський Snapdragon 8 Elite. Для охолодження використовується активна система з турбіною, вбудованою в модуль камер.

За словами розвідників, Honor Win оснастили трьома задніми камерами: головний сенсор на 50 МП, телеоб'єктив на 50 МП і ультраширик на 12 мегапікселів.

Також наразі відомо, що Honor Win RT має лише дві камери.