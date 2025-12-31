Эксперты назвали лучшие смартфоны для качественных фото
Эксперты назвали лучшие смартфоны для качественных фото

Рейтинг смартфонов для лучших фотографий
Читати українською
Источник:  online.ua

Специалисты PhoneArena провели масштабный анализ и отобрали наиболее популярные и продвинутые камерофоны в 2025 году. Речь идет о смартфонах, которые помогут вам сделать незабываемые кадры.

Главные тезисы

  • Универсального камерофона, подходящего абсолютно всем, не существует.
  • Однако новый рейтинг поможет найти то, что подойдет именно вам.

Рейтинг смартфонов для лучших фотографий

  • Huawei Pura 80 Ultra может похвастаться большим дюймовым RYB-сенсором. По словам экспертов, он поддерживает скользящую апертуру диафрагм, рекордный динамический диапазон и уникальный двойной перископ с оптическим зумом до 10x. Что важно понимать, это действительно один из самых совершенных камерофонов в истории.

  • nubia Z80 Ultra. Этот смартфон стоит не так уж много, однако сочетает в себе нестандартные фокусные расстояния (35 и 18 мм), качественную портретную съемку и полноценную флагманскую начинку.

  • Honor Magic 8 Pro. Здесь в центре внимания телеобъектив с разрешением 200 Мп. Более того, у новинки впечатляющее боке.

  • Oppo Find X9 Pro и Xiaomi 15 Ultra. Эксперты обращают внимание на продвинутую оптику, огромные сенсоры, расширенные режимы съемки и мощные телефото.

  • Флагманы vivo X-серии (x300 и x300 Pro) — отличный вариант для портретов и ручных настроек. Кроме того, нельзя проигнорировать программное обеспечение, оптику Zeiss и физические телекстендеры.

