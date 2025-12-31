Эксперты назвали лучшие смартфоны для качественных фото

Huawei Pura 80 Ultra может похвастаться большим дюймовым RYB-сенсором. По словам экспертов, он поддерживает скользящую апертуру диафрагм, рекордный динамический диапазон и уникальный двойной перископ с оптическим зумом до 10x. Что важно понимать, это действительно один из самых совершенных камерофонов в истории.

nubia Z80 Ultra. Этот смартфон стоит не так уж много, однако сочетает в себе нестандартные фокусные расстояния (35 и 18 мм), качественную портретную съемку и полноценную флагманскую начинку.

Honor Magic 8 Pro. Здесь в центре внимания телеобъектив с разрешением 200 Мп. Более того, у новинки впечатляющее боке.

Oppo Find X9 Pro и Xiaomi 15 Ultra. Эксперты обращают внимание на продвинутую оптику, огромные сенсоры, расширенные режимы съемки и мощные телефото.