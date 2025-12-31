Експерти назвали найкращі смартфони для якісних фото

Huawei Pura 80 Ultra може похизуватися великим дюймовим RYB-сенсором. За словами фахівців, він підтримує змінну апертуру діафрагм, рекордний динамічний діапазон і унікальний подвійний перископ з оптичним зумом до 10x. Що важливо розуміти, це дійсно один з найбільш досконалих камерофонів в історії.

nubia Z80 Ultra. Цей смартфон коштує не так багато, однак поєднує в собі нестандартні фокусні відстані (35 і 18 мм), якісну портретну зйомку і повноцінну флагманську начинку.

Honor Magic 8 Pro. Тут у центрі уваги телеоб'єктив з роздільною здатністю 200 Мп. Ба більше, у новинки вражаюче боке.

Oppo Find X9 Pro і Xiaomi 15 Ultra. Експерти звертають увагу на просунуту оптику, величезні сенсори, розширені режими зйомки і потужні телефото.