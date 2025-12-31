Експерти назвали найкращі смартфони для якісних фото

Фахівці PhoneArena провели масштабний аналіз та відібрали найбільш популярні та просунуті камерофони 2025 року. Йдеться про смартфони, які допоможуть вам зробити незабутні кадри.
Головні тези:
- Універсального камерофона, який би підходив абсолютно усім, не існує.
- Однак новий рейтинг допоможе відшукати те, що підійде саме вам.
Рейтинг смартфонів для найкращих світлин
Huawei Pura 80 Ultra може похизуватися великим дюймовим RYB-сенсором. За словами фахівців, він підтримує змінну апертуру діафрагм, рекордний динамічний діапазон і унікальний подвійний перископ з оптичним зумом до 10x. Що важливо розуміти, це дійсно один з найбільш досконалих камерофонів в історії.
nubia Z80 Ultra. Цей смартфон коштує не так багато, однак поєднує в собі нестандартні фокусні відстані (35 і 18 мм), якісну портретну зйомку і повноцінну флагманську начинку.
Honor Magic 8 Pro. Тут у центрі уваги телеоб'єктив з роздільною здатністю 200 Мп. Ба більше, у новинки вражаюче боке.
Oppo Find X9 Pro і Xiaomi 15 Ultra. Експерти звертають увагу на просунуту оптику, величезні сенсори, розширені режими зйомки і потужні телефото.
Флагмани vivo X-серії (x300 і x300 Pro) — чудовий варіант для портретів і ручних налаштувань. Окрім того, не можна проігнорувтаи програмне забезпечення, оптику Zeiss і фізичні телекстендери.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-