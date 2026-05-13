Эксперты назвали самый популярный телефон в истории — это не iPhone
Категория
Технологии
Дата публикации

Эксперты назвали самый популярный телефон в истории — это не iPhone

Кнопочный телефон превзошел всех своих конкурентов
Читати українською
Источник:  online.ua

По убеждению большинства опрошенных, рекорд по продаже мобильных телефонов принадлежит компании Apple, однако это совсем не так. Как выяснилось, абсолютным лидером в этом рейтинге является кнопочная модель Nokia 1100.

Главные тезисы

  • Этот телефон был идеальным для развивающихся рынков (Индия, Африка и т.д.).
  • Маловероятно, что какой-нибудь современный смартфон сможет превзойти рекорды Nokia 1100 и 1110.

Кнопочный телефон превзошел всех своих конкурентов

Nokia 1100 ворвался на рынок в далеком 2003 году и за считанные годы смог стать настоящим международным хитом.

Его ключевые характеристики — простота в использовании, надежность и бюджетная цена — позволили очень быстро обойти всех возможных конкурентов.

Общий тираж Nokia 1100 достиг рекордных 250 миллионов экземпляров.

Что интересно, на второй ступени в этом рейтинге оказался Nokia 1110, — речь идет о модифицированной версии Nokia 1100.

Эту модель выбрали в качестве мобильного устройства 248 млн человек. Смартфоны iPhone 6 и 6 Plus оказались на третьем месте рейтинга, всего было продано 224 млн этих устройств.

Стоит также отметить, что iPhone 6 и iPhone 6 Plus — это самые успешные смартфоны Apple с точки зрения продаж: вместе они разошлись тиражом около 224 миллионов единиц.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Стоимость смартфонов резко вырастет в 2026 году
Изменения на рынке смартфонов – к чему готовиться
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Инсайдеры впервые показали новый бюджетный смартфон Apple
iPhone 17e – каким он будет?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?