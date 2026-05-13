Эксперты назвали самый популярный телефон в истории — это не iPhone

По убеждению большинства опрошенных, рекорд по продаже мобильных телефонов принадлежит компании Apple, однако это совсем не так. Как выяснилось, абсолютным лидером в этом рейтинге является кнопочная модель Nokia 1100.

Кнопочный телефон превзошел всех своих конкурентов

Nokia 1100 ворвался на рынок в далеком 2003 году и за считанные годы смог стать настоящим международным хитом.

Его ключевые характеристики — простота в использовании, надежность и бюджетная цена — позволили очень быстро обойти всех возможных конкурентов.

Общий тираж Nokia 1100 достиг рекордных 250 миллионов экземпляров.

Что интересно, на второй ступени в этом рейтинге оказался Nokia 1110, — речь идет о модифицированной версии Nokia 1100.

Эту модель выбрали в качестве мобильного устройства 248 млн человек. Смартфоны iPhone 6 и 6 Plus оказались на третьем месте рейтинга, всего было продано 224 млн этих устройств.

