Эксперты назвали самый популярный телефон в истории — это не iPhone

По убеждению большинства опрошенных, рекорд по продаже мобильных телефонов принадлежит компании Apple, однако это совсем не так. Как выяснилось, абсолютным лидером в этом рейтинге является кнопочная модель Nokia 1100.
Главные тезисы
- Этот телефон был идеальным для развивающихся рынков (Индия, Африка и т.д.).
- Маловероятно, что какой-нибудь современный смартфон сможет превзойти рекорды Nokia 1100 и 1110.
Кнопочный телефон превзошел всех своих конкурентов
Nokia 1100 ворвался на рынок в далеком 2003 году и за считанные годы смог стать настоящим международным хитом.
Его ключевые характеристики — простота в использовании, надежность и бюджетная цена — позволили очень быстро обойти всех возможных конкурентов.
Общий тираж Nokia 1100 достиг рекордных 250 миллионов экземпляров.
Что интересно, на второй ступени в этом рейтинге оказался Nokia 1110, — речь идет о модифицированной версии Nokia 1100.
Стоит также отметить, что iPhone 6 и iPhone 6 Plus — это самые успешные смартфоны Apple с точки зрения продаж: вместе они разошлись тиражом около 224 миллионов единиц.
