Инсайдеры впервые показали новый бюджетный смартфон Apple

Согласно данным известного блога и информатора Джона Проссера, компания Apple в конце концов решилась унифицировать дизайн iPhone 17e и основной линейки. Есть высокая вероятность того, что презентация этого смартфона состоится уже в феврале 2026 года.
Главные тезисы
- Приобрести новинку можно будет всего за 599 долларов.
- Цветов не так уж много – черный, белый и лавандовый.
iPhone 17e — каким он будет?
Как утверждает инсайдер, iPhone 17e наконец-то получит долгожданный вырез Dynamic Island.
Кроме того, указано, что экран сохранит диагональ около 6,1 дюйма и частоту обновления 60 Гц.
Джон Проссер обращает внимание на то, что это стало реальным компромиссом ради доступной стоимости.
Он также подтвердил, что сзади по-прежнему будет один 48-мегапиксельный модуль камеры.
Более того, указано, что спереди разместят новую 18-Мп фронтальную камеру Center Stage, которая дебютировала в линейке iPhone 17.
Что касается цены новинки, то она, по утверждению инсайдера, останется на уровне 599 долларов.
Цветовая гамма, как обычно, минималистичная: черный, белый и лавандовый.
