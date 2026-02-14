Инсайдеры впервые показали новый бюджетный смартфон Apple

Согласно данным известного блога и информатора Джона Проссера, компания Apple в конце концов решилась унифицировать дизайн iPhone 17e и основной линейки. Есть высокая вероятность того, что презентация этого смартфона состоится уже в феврале 2026 года.

iPhone 17e — каким он будет?

Как утверждает инсайдер, iPhone 17e наконец-то получит долгожданный вырез Dynamic Island.

Кроме того, указано, что экран сохранит диагональ около 6,1 дюйма и частоту обновления 60 Гц.

Джон Проссер обращает внимание на то, что это стало реальным компромиссом ради доступной стоимости.

Он также подтвердил, что сзади по-прежнему будет один 48-мегапиксельный модуль камеры.

Более того, указано, что спереди разместят новую 18-Мп фронтальную камеру Center Stage, которая дебютировала в линейке iPhone 17.

Сердцем смартфона станет чип Apple A19, тот же, что и в стандартном iPhone 17, но скорее всего в "облегченной" конфигурации, оптимизированной под эту модель. Среди других новшеств — впервые в серии поддержка MagSafe и фирменный сетевой модуль C1X. Поделиться

Что касается цены новинки, то она, по утверждению инсайдера, останется на уровне 599 долларов.

Цветовая гамма, как обычно, минималистичная: черный, белый и лавандовый.