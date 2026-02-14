Інсайдери вперше показали новий бюджетний смартфон Apple

Згідно з даними відомого блоге та інформатора Джона Проссера, компанія Apple врешті-решт наважилася уніфікувати дизайн iPhone 17e і основної лінійки. Існує висока ймовірність того, що презентація цього смартфона відбудеться вже в лютому 2026 року.
Головні тези:
- Придбати новинку можна буде лише за 599 доларів.
- Кольорів не так вже й багато – чорний, білий і лавандовий.
iPhone 17e — яким він буде?
Як стверджує інсайдер, iPhone 17e нарешті отримає довгоочікуваний виріз Dynamic Island.
Окрім того, наголошується, що екран збереже діагональ близько 6,1 дюйма і частоту оновлення 60 Гц.
Джон Проссер звертає увагу на те, що це стало реальним компромісом заради доступної вартості.
Він також підтвердив, що ззаду, як і раніше, буде один 48-мегапіксельний модуль камери.
Ба більше, вказано, що спереду розмістять нову 18-Мп фронтальну камеру Center Stage, яка дебютувала в лінійці iPhone 17.
Що стосується ціни новинки, то вона, як стверджує інсайдер, залишиться на рівні 599 доларів.
Кольорова палітра традиційно мінімалістична: чорний, білий і лавандовий.
