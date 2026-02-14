Інсайдери вперше показали новий бюджетний смартфон Apple
Інсайдери вперше показали новий бюджетний смартфон Apple

iPhone 17e - яким він буде?
Джерело:  online.ua

Згідно з даними відомого блоге та інформатора Джона Проссера, компанія Apple врешті-решт наважилася уніфікувати дизайн iPhone 17e і основної лінійки. Існує висока ймовірність того, що презентація цього смартфона відбудеться вже в лютому 2026 року.

Головні тези:

  • Придбати новинку можна буде лише за 599 доларів. 
  • Кольорів не так вже й багато – чорний, білий і лавандовий.

 iPhone 17e — яким він буде?

Як стверджує інсайдер, iPhone 17e нарешті отримає довгоочікуваний виріз Dynamic Island.

Окрім того, наголошується, що екран збереже діагональ близько 6,1 дюйма і частоту оновлення 60 Гц.

Джон Проссер звертає увагу на те, що це стало реальним компромісом заради доступної вартості.

Він також підтвердив, що ззаду, як і раніше, буде один 48-мегапіксельний модуль камери.

Ба більше, вказано, що спереду розмістять нову 18-Мп фронтальну камеру Center Stage, яка дебютувала в лінійці iPhone 17.

Серцем смартфона стане чіп Apple A19, той самий, що і в стандартному iPhone 17, але швидше за все в "полегшеній" конфігурації, оптимізованій під цю модель. Серед інших нововведень — вперше в серії підтримка MagSafe і фірмовий мережевий модуль C1X.

Що стосується ціни новинки, то вона, як стверджує інсайдер, залишиться на рівні 599 доларів.

Кольорова палітра традиційно мінімалістична: чорний, білий і лавандовий.

Фото: FPT

