Експерти визнали сповільнення темпів бойових дій в Україні через погодні умови
Категорія
Україна
Дата публікації

Експерти визнали сповільнення темпів бойових дій в Україні через погодні умови

зсу
Джерело:  ISW

Несприятливі погодні умови продовжують сповільнення бойових дій як із боку Сил оборони, так і з боку окупантів.

Погодні умови сповільнюють темпи бойових дій в Україні

Як зазначають аналітики, погані погодні умови продовжують сповільнювати темпи українських та російських бойових дій по всій лінії фронту, але не зупиняють їх повністю.

Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська активно застосовують авіацію на Бахмутському напрямку, коли це дозволяє погода.

Він додав, що погода не впливає суттєво на вогонь російської артилерії на Бахмутському напрямку.

Крім того, російські військові блогери 1 грудня стверджували, що сильний вітер під Бахмутом і на заході Запорізької області завадив російським військам використовувати безпілотники й артилерію протягом останніх двох днів.

Один із цих блогерів стверджував, що хоча невеликий дощ дозволяє російським військам проводити повітряну розвідку поблизу Вербового (9 км на схід від Роботиного), багниста місцевість ускладнює просування піхоти і колісної техніки на заході Запорізької області.

Він додав, що російські війська можуть пересуватися лише на гусеничній техніці, а українські війська продовжують інтенсивний артилерійський вогонь, незважаючи на погані погодні умови на заході Запорізької області.

Пособник окупантів у Запорізькій області Володимир Рогов 2 грудня показав кадри, на яких видно дороги в болоті на лінії Роботине-Новопрокопівка-Вербове на заході Запорізької області, і заявив, що ці умови практично знерухомили українську колісну техніку, змушуючи Сили оборони проводити атаки лише піхотою.

На додаткових кадрах Рогова видно нашестя щурів і мишей в українському окопі в Запорізькій області, що, за його словами, є наслідком холодної погоди в регіоні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Погода у жовтні. До чого готуватися українцям
Погода у жовтні. До чого готуватися українцям
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи буде погода впливати на роботу української авіації — відповідь Повітряних сил
авіація
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як погода впливає на роботу ППО — відповідь Повітряних сил
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм