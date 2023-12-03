Експерти визнали сповільнення темпів бойових дій в Україні через погодні умови

Несприятливі погодні умови продовжують сповільнення бойових дій як із боку Сил оборони, так і з боку окупантів.

Погодні умови сповільнюють темпи бойових дій в Україні

Як зазначають аналітики, погані погодні умови продовжують сповільнювати темпи українських та російських бойових дій по всій лінії фронту, але не зупиняють їх повністю.

Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська активно застосовують авіацію на Бахмутському напрямку, коли це дозволяє погода.

Він додав, що погода не впливає суттєво на вогонь російської артилерії на Бахмутському напрямку.

Крім того, російські військові блогери 1 грудня стверджували, що сильний вітер під Бахмутом і на заході Запорізької області завадив російським військам використовувати безпілотники й артилерію протягом останніх двох днів.

Один із цих блогерів стверджував, що хоча невеликий дощ дозволяє російським військам проводити повітряну розвідку поблизу Вербового (9 км на схід від Роботиного), багниста місцевість ускладнює просування піхоти і колісної техніки на заході Запорізької області.

Він додав, що російські війська можуть пересуватися лише на гусеничній техніці, а українські війська продовжують інтенсивний артилерійський вогонь, незважаючи на погані погодні умови на заході Запорізької області.

Пособник окупантів у Запорізькій області Володимир Рогов 2 грудня показав кадри, на яких видно дороги в болоті на лінії Роботине-Новопрокопівка-Вербове на заході Запорізької області, і заявив, що ці умови практично знерухомили українську колісну техніку, змушуючи Сили оборони проводити атаки лише піхотою.

На додаткових кадрах Рогова видно нашестя щурів і мишей в українському окопі в Запорізькій області, що, за його словами, є наслідком холодної погоди в регіоні.