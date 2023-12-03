Эксперты признали замедление темпов боевых действий в Украине из-за погодных условий

Неблагоприятные погодные условия продолжают замедлять боевые действия как со стороны Сил обороны, так и со стороны оккупантов.

Погодные условия замедляют темпы боевых действий в Украине

Как отмечают аналитики, плохие погодные условия продолжают замедлять темпы украинских и российских боевых действий по всей линии фронта, но не останавливают их полностью.

Представитель командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковник Владимир Фитьо заявил, что российские войска активно применяют авиацию на Бахмутском направлении, когда это позволяет погода.

Он добавил, что погода существенно не влияет на огонь российской артиллерии на Бахмутском направлении.

Кроме того, российские военные блоггеры 1 декабря утверждали, что сильный ветер под Бахмутом и на западе Запорожской области помешал российским войскам использовать беспилотники и артиллерию за последние два дня.

Один из этих блоггеров утверждал, что хотя небольшой дождь позволяет российским войскам проводить воздушную разведку вблизи Вербового (9 км к востоку от Роботиного), болотистая местность усложняет продвижение пехоты и колесной техники на западе Запорожской области.

Он добавил, что российские войска могут передвигаться только по гусеничной технике, а украинские войска продолжают интенсивный артиллерийский огонь, несмотря на плохие погодные условия на западе Запорожской области.

Помощник окупантов в Запорожской области Владимир Рогов 2 декабря показал кадры, на которых видны дороги в болоте на линии Роботино-Новопрокоповка-Вербово на западе Запорожской области, и заявил, что эти условия практически обездвижили украинскую колесную технику, заставляя Силы обороны проводить атаки только пехотой.

На дополнительных кадрах Рогова видно нашествие крыс и мышей в украинском окопе в Запорожской области, что, по его словам, является следствием холодной погоды в регионе.