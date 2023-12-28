Експерти Vogue назвали головний колір 2024 року
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Культура
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Експерти Vogue назвали головний колір 2024 року

Кобальтово-синій
Джерело:  Vogue

Інституту кольору Pantone нещодавно заявив, що ніжно-персиковий стане головним кольором 2024 року, однак команда видання Vogue дійшла іншого висновку й обрала кобальтово-синій.

Кобальтово-синій може стати головним кольором 2024 року

Редакція видання поспілкувалася з найвідомішими дизайнерами та представниками Домів моди.

За словами останніх, саме кобальтово-синій стане один із зіркових відтінків прийдешньої весни.

Експерти звернули увагу на те, що він уже домінує в колекціях Loewe, Balmain, Givenchy, IsabelMarant і навіть MiuMiu.

Цей яскравий тон можна порівняти з королівським синім, але він більш сміливий і сильний. На показі Givenchy він знайшов своє місце на довгому шовковому пальті, у MiuMiu — пофарбував спідницю-олівець, AcneStudios використали його в максісукні, Loewe — у довгому неструктурованому в’язаному светрі, а TheRow поєднали жвавий синій із чорним.

Кобальтово-синій встиг підкорити вулиці найбільш модних міст планети

Як стверджують експерти Vogue, цей насичений колір здобув популярність не лише на подіумах, а й навіть у колах поціновувачів вуличного стилю.

У Лондоні, Мілані та Парижі можна дедалі частіше помітити кобальтово-синій.

Що важливо розуміти, Burberry уже зробили його одним із зіркових відтінків сезону.

Продовжуючи цю тенденцію, кобальтовий пофарбував безліч речей із характерним для англійського бренду картатим принтом. Варто також звернути увагу на яскрово-сині штани, рукавички, класичні сорочки, спідниці та навіть взуття, які швидко та легко оновлять гардероб після довгої зими.

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