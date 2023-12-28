Експерти Vogue назвали головний колір 2024 року

Інституту кольору Pantone нещодавно заявив, що ніжно-персиковий стане головним кольором 2024 року, однак команда видання Vogue дійшла іншого висновку й обрала кобальтово-синій.
Кобальтово-синій може стати головним кольором 2024 року
Редакція видання поспілкувалася з найвідомішими дизайнерами та представниками Домів моди.
За словами останніх, саме кобальтово-синій стане один із зіркових відтінків прийдешньої весни.
Експерти звернули увагу на те, що він уже домінує в колекціях Loewe, Balmain, Givenchy, IsabelMarant і навіть MiuMiu.
Кобальтово-синій встиг підкорити вулиці найбільш модних міст планети
Як стверджують експерти Vogue, цей насичений колір здобув популярність не лише на подіумах, а й навіть у колах поціновувачів вуличного стилю.
У Лондоні, Мілані та Парижі можна дедалі частіше помітити кобальтово-синій.
Що важливо розуміти, Burberry уже зробили його одним із зіркових відтінків сезону.
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