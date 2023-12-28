Експерти Vogue назвали головний колір 2024 року

Інституту кольору Pantone нещодавно заявив, що ніжно-персиковий стане головним кольором 2024 року, однак команда видання Vogue дійшла іншого висновку й обрала кобальтово-синій.

Кобальтово-синій може стати головним кольором 2024 року

Редакція видання поспілкувалася з найвідомішими дизайнерами та представниками Домів моди.

За словами останніх, саме кобальтово-синій стане один із зіркових відтінків прийдешньої весни.

Експерти звернули увагу на те, що він уже домінує в колекціях Loewe, Balmain, Givenchy, IsabelMarant і навіть MiuMiu.

Цей яскравий тон можна порівняти з королівським синім, але він більш сміливий і сильний. На показі Givenchy він знайшов своє місце на довгому шовковому пальті, у MiuMiu — пофарбував спідницю-олівець, AcneStudios використали його в максісукні, Loewe — у довгому неструктурованому в’язаному светрі, а TheRow поєднали жвавий синій із чорним. Поширити

Кобальтово-синій встиг підкорити вулиці найбільш модних міст планети

Як стверджують експерти Vogue, цей насичений колір здобув популярність не лише на подіумах, а й навіть у колах поціновувачів вуличного стилю.

У Лондоні, Мілані та Парижі можна дедалі частіше помітити кобальтово-синій.

Що важливо розуміти, Burberry уже зробили його одним із зіркових відтінків сезону.