Эксперты Vogue назвали главный цвет 2024 года

Института цвета Pantone недавно заявил, что нежно-персиковый станет главным цветом 2024 года, однако команда издания Vogue пришла к другому выводу и выбрала кобальтово-синий.

Кобальтово-синий может стать главным цветом 2024 года

Редакция издания пообщалась с известными дизайнерами и представителями Домов моды.

По словам последних, именно кобальтово-синий станет один из звездных оттенков грядущей весны.

Эксперты обратили внимание на то, что он уже доминирует в коллекциях Loewe, Balmain, Givenchy, IsabelMarant и даже MiuMiu.

Этот яркий тон сопоставим с королевским синим, но он более смел и силен. На показе Givenchy он нашел свое место на длинном шелковом пальто, в MiuMiu – покрасил юбку-карандаш, AcneStudios использовали его в максиплатье, Loewe – в длинном неструктурированном вязаном свитере, а TheRow соединили резвый синий с черным. Поделиться

Кобальтово-синий успел покорить улицы самых модных городов планеты

Как утверждают эксперты Vogue, этот насыщенный цвет приобрел популярность не только на подиумах, но даже в кругах ценителей уличного стиля.

В Лондоне, Милане и Париже все чаще можно заметить кобальтово-синий.

Что важно понимать, Burberry уже сделали его одним из звездных оттенков сезона.