Эксперты Vogue назвали главный цвет 2024 года

Института цвета Pantone недавно заявил, что нежно-персиковый станет главным цветом 2024 года, однако команда издания Vogue пришла к другому выводу и выбрала кобальтово-синий.
Кобальтово-синий может стать главным цветом 2024 года
Редакция издания пообщалась с известными дизайнерами и представителями Домов моды.
По словам последних, именно кобальтово-синий станет один из звездных оттенков грядущей весны.
Эксперты обратили внимание на то, что он уже доминирует в коллекциях Loewe, Balmain, Givenchy, IsabelMarant и даже MiuMiu.
Кобальтово-синий успел покорить улицы самых модных городов планеты
Как утверждают эксперты Vogue, этот насыщенный цвет приобрел популярность не только на подиумах, но даже в кругах ценителей уличного стиля.
В Лондоне, Милане и Париже все чаще можно заметить кобальтово-синий.
Что важно понимать, Burberry уже сделали его одним из звездных оттенков сезона.
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