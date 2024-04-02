Ексрадник ОП зі спільниками привласнив майже 100 млн грн "Укрзалізниці"

НАБУ і САП викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України, яка заволоділа майже 95 млн грн АТ «Укрзалізниця» на закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Викриття злочинної групи на чолі з ексрадником ОП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє, що детективи НАБУ викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу Президента України.

Діяльність групи призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Слідство виявило, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ «Укрзалізниця».

Правоохоронці не називають ім’я ексрадника, однак журналіст Олег Новіков зазначає, що йдеться про посадовця СБУ Артема Шила.

Що відомо про організовану групу

Як повідомляє САП, упродовж червня-грудня 2022 року керівник ОГ через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.

Постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами використано лист «Щодо загроз державній безпеці».

При цьому Шило умисно проігнорував громадянство контролера компанії, яка «виграла» тендер, та його зв’язки з РФ.

Самі трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною.

Як наслідок, «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

Правоохоронці затримали Шила, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

Попередня правова кваліфікація: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України . Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.